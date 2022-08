En el Día del Evangelizador, Monseñor Ocampo pide a feligreses saber elegir a próximas autoridades

En el año del Laico que lleva por lema “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo”, Monseñor Celestino Ocampo recordó el compromiso que tienen los laicos de nuestro país, que están llamados a dar ese testimonio de comunión, de unidad, de fraternidad, “Por una iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión”.

Durante su homilía dijo que este es un tiempo de mucha bendición y también de mucho desafío en nuestro país y en el mundo entero. “Escuchamos muchos signos de muerte, persecución, violencia, corrupción, la iglesia esta perseguida en en Centro América, está sufriendo, por lo que es necesario rezar para que superen esos males, esos vicios”, expresó la autoridad eclesiástica.

El prelado instó a rezar para que nuestro país se pueda superar el fanatismo, porque estamos en un tiempo político. “Estamos en la recta final de las internas partidarias, dentro de poco ustedes van a estar votando, nosotros los sacerdotes y obispos no votamos en las internas, pero como laicos están llamados a participar de las elecciones”, resaltó Ocampos.

Sugirió a los feligreses a que vayan a participar como ciudadanos. “No solo voten sino elijan, para que luego no se plaguen porque es corrupto, ladrón, porque ya no ve a su pueblo, ni ayuda luego de las elecciones”, expresó la autoridad eclesial.

Por eso, recalcó, es importante elegir y mirar bien en quién depositar nuestro votos. “Nosotros como sacerdotes, como pastores, no le podemos decir a quien votar y a quien no.

Esa no es nuestra misión, pero sí orientarles y animarles a que participen de las elecciones como ciudadanos cristianos, responsables, conscientes y libremente”, sostuvo.

Cardenal en Paraguay es un hecho histórico

Resaltó que estamos de fiesta en la Diócesis, el país y la iglesia en el Paraguay, porque ayer se vivió un acontecimiento muy importante, como la creación de un cardenal paraguayo. “El Papa Francisco lo invistió junto a otros 19 obispos en un consistorio realizado en el Vaticano, que lo convirtió en el primer Cardenal del Paraguay. Es un hecho transcendente, histórico, que nos llena de alegría y de esperanza”, destacó.

Monseñor Ocampo manifestó que hace tiempo se esperaba este momento y la gente siempre preguntaba porqué Paraguay no tenía un cardenal. Reflexionó que solo “Dios y el Papa”, sabían en que momento ocurriría esta dominación y destacó que es una bendición para el país tener un cardenal.

Pide que el laico salga a misionar

Instó a cultivar la humildad que se necesita para aceptar la diversidad que enriquece. “Y es ahí donde debe reinar la unidad y la comunión, donde cada uno debe participar en la comunidad según el don que Dios da a cada uno”, expresó.

Dijo que hay que lanzarse a la “Misión”, que es llevar la nueva noticia con nuestra vida, nuestro testimonio y si hace falta también con las palabras, para salir a ser esa iglesia como pueblo de Dios, samaritana y misionera.

El prelado recomendó a salir a misionar. “Llegar a los hermanos que están alejados, a los indiferentes, tantos hermanos bautizados pero que no viven como bautizados”. “Existen tantos que han recibido los sacramentos pero no se acercan a la iglesia, y ellos son quizás quienes más necesitan de nuestra parte cercanía, para sentirse motivados y animados para participar como miembro de la iglesia”, comentó Monseñor Ocampos.