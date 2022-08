Concejales urgen al ejecutivo municipal la reparación de las calles nepomucenas

El concejal Aníbal Silvero Rivas (ANR-FR) presentó la minuta a la plenaria de la Junta Municipal durante la sesión del viernes último con el objetivo de solicitar al ejecutivo municipal a cargo del intendente Derlis Molinas (ANR-HC) la reparación inmediata de las calles de la ciudad.

Silvero Rivas dijo además que no está en mano de los concejales la ejecución de las obras municipales, que es competencia del ejecutivo comunal, pero los pobladores parece que no entiende eso y siempre nos reclaman y nos preguntan si nosotros no usamos las calles de la ciudad que están totalmente destruidas.

La mayoría de los ediles se pronunciaron a favor de aprobar la minuta para solicitar al jefe comunal buscar el mecanismo para solucionar el problema. Inclusive, los ediles de la bancada oficialista apoyaron la moción del concejal Silvero Rivas.

En ese sentido, el concejal Evans Dimitropulos (ANR-HC) dijo que él está en conocimiento que el ejecutivo municipal está también preocupado con relación al mal estado de las calles y que está en negociación con una empresa constructora. La concejala Cheli Huttel, también colorada cartista, dijo que aprobaba la minuta del colega concejal, pero que las constructoras pretenden cobrar por adelantado y que en administración pública eso es imposible.

Elevado costo

El concejal oficialista Roberto Rolón Benítez dijo que a él le consta que las constructoras pasan costos que superan la capacidad de pago de la Comuna, si es por contrato directo y aclaró que si se llama a licitación la reparación llevará mucho tiempo. “Es urgente que se encuentre una solución al problema”, dijo el edil Rolón

La minuta fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes para instar al ejecutivo buscar el mecanismo para el arreglo inmediato de las calles de la ciudad.

Sobre el tema, el intendente Derlis Molinas, dijo que van a contratar una empresa para hacer trabajos de bacheo de manera a paliar la situación.