“Calé” recuerda tragedia del 97′ en CDE y su supuesta expresión sobre la Virgen de Caacupé

Este domingo 4 de septiembre se cumplieron ya 25 años de la tragedia registrada en Ciudad del Este, la capital del Alto Paraná, cuando el tinglado del Club 3 de Febrero se vino abajo y provocó varios decesos. En esa fecha, se llevaba a cabo una fiesta por el cierre de campaña de las internas del 1997.

Una de las figuras políticas participantes de este evento fue el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, quien recordó el hecho y también resultó herido en el lugar.

En comunicación con ABC AM 730, el colorado primeramente precisó que el exvicepresidente Luis María Argaña no había acudido a este cierre por su “persistente afección” en las cuerdas vocales y no así por las condiciones climáticas.

“Todo fue muy grave, se hundió el piso del escenario y se descuajeringó la estructura metálica del tinglado. Las columnas de cemento se cortaron como se corta queso con un cuchillo y se vino todo abajo”, indicó.

Según indicó “Calé”, hubo más de 40 fallecidos en esta tragedia y también una considerable cantidad de heridos, incluyéndolo, ya que él se encontraba en el escenario y al caer al fondo, una varilla le “perforó el tobillo” y otra le golpeó en la boca, provocando que pierda varios dientes.

Virgen de Caacupé de rojo

Asimismo, el colorado desmintió sobre la existencia de un supuesto discurso de una mujer en la que alegaba que iba a venir un fuerte temporal en el lugar y también habló sobre una “mentira malintencionada” en referencia a que él supuestamente relacionaba a la Virgen de Caacupé con un manto azul -color de los liberales- y por esto él estaba buscando “vestirla de rojo” en honor al Partido Colorado.

Varios testigos relataron a ABC en aquel momento que la tragedia se produjo poco después del discurso de Galaverna. “Che ndahaiva Ka’acupépe porque la Virgen isai hovy. Ha el día jajupi, jambosai pytãta pea lomitã (Yo no voy a Caacupé porque la Virgen tiene vestido azul. Cuando gobernemos vamos a colocarle un vestido rojo)”, habría dicho el veterano legislador a las 22:30 aproximadamente.

Continuando con su relato, Galaverna aseguró que durante todo el resto de esa jornada comenzaron a trasladar a heridos a los hospitales e incluso recorrieron velatorios.

“Fueron más de 40 los fallecidos, no recuerdo con precisión pero creo que se llegó a 48. Ojalá hayan sido cuatro dientes lo que perdí porque creo que cuatro fueron los que me quedaron. Yo soy un hombre de fe y jamás relacioné la cosa del color con la Virgen de Caacupé”, finalizó.