Inauguran moderna ampliación de Unidad de Salud Familiar en Ybytymí

La nueva estructura edilicia de la Unidad de Salud Familiar de este distrito cuenta con una edificación de 389 metros cuadrados, totalmente climatizada, cuenta con una amplia sala de espera, junto a una sala de admisión y archivos, farmacia con lavamanos. Asimismo, dispone de consultorios para los servicios de urgencias, clínicas, odontología y gineco-obstetricia con sanitario, según explicaciones brindadas por el gobernador Juan Carlos Baruja (ANR).

Con esta obra la comunidad podrá disponer del servicio de parto, gracias una moderna sala, con espacio incluido para recién nacidos, sala de internación post parto. Igualmente la nueva obra comprende una sala para el servicio de estimulación temprana, con sanitarios sexados e inclusivos para personas con discapacidad, señaló el ejecutivo departamental.

Asimismo, señaló que en el sector de laboratorios se cuenta con salas de informes y extracción, lavado y esterilización, y almacenamiento de muestras. Además, dicha mejora cuenta con sala de compresor, como así también sala cocina comedor, lavadero y vestidor médico con acceso independiente entre otras comodidades.

Manifestó que la concreción de esta moderna Unidad de Salud Familias, se hizo posible mediante el trabajo entre todos, no solo de la Gobernación de Paraguarí. Este tipo de trabajo implica la participación de muchas personas e instituciones.

Agregó que han llevado adelante la construcción de está infraestructura, con autorización del Ministerio de Salud, luego de haber sido verificado y cumplido con las especificaciones técnicas, porque cada tipo de obras tiene sus especificaciones técnicas.

La Encargada de la USF local, Dra. Gricelda González, manifestó que han conformado un equipo de trabajo, que trabajó para conseguir el objetivo y llegar ahora a poder ofrecer un servicio de salud digno y ayudar a la gente que realmente necesita ser asistida. Dijo que esta obra es posible mediante el gobernador Baruja, por haber entendido la necesidad desde el primer instante, demostró gestión y voluntad de gobierno en responder el pedido de la comunidad.

La Directora del Puesto de Salud de Ybytymí, Dra Ruth Álvarez, manifestó que orgullosamente dejarán huellas en el libro de vida institucional, creciendo en servicios equipamientos e infraestructura. En un tiempo tan difícil en salud como fue la pandemia, que “nos llevo a sumar esfuerzos para brindar lo mejor del personal de salud”.

Agregó que para los que componen el equipo de salud este apoyo les estimula por haber tenido una respuesta inmediata del ente gubernamental. El compromiso del buen uso del edificio, que da un nuevo rostro de esperanza, a la USF.

Por su parte el intendente liberal, Néstor Casimiro González, dijo que después de 12 años que se había construido la primera parte de la USF, cuando fue ministra Esperanza Martínez. Dijo que necesitan equipamiento y la contratación de personal que pueda hacer el servicio en esta hermosa infraestructura. Agregó que “Seguramente el gobernador no tiene atribuciones para eso, porque eso depende del “gobierno de la gente”. Y el gobierno que se ocupa de la gente construye 4000 kilómetros de asfalto, 1000 kilómetros de ellos en el Chaco para acarrear vacas.

Necesitan chofer para ambulancia

El ejecutivo comunal no desaprovechó para comentar que tienen una ambulancia, pero que hace 10 años no tienen chofer asignado por el Ministerio de Salud. Dijo que desde el Consejo de Salud están inhabilitados para contratar el servicio de un conductor de ambulancia, pero el Ministerio de Salud tampoco contrata alegando que el candidato presentado supuestamente no tenía antigüedad.

Dijo que el “gobierno de la gente”, en alusión a Mario Abdo Benítez, ojalá contrate a la gente y que se ocupe realmente de la gente, porque con “el gobernador estamos haciendo infraestructura, en la parte educativa, en la parte de salud, esa es nuestra función, no contratar personales”.

Pidió a la directora de la Novena Región Sanitaria presente, Dra. Raquel Espínola que lleve la inquietud de la comunidad “porque no es la primera vez que pido, sabemos que un médico de Paraguarí ocupa un alto cargo en el ministerio y promesas varias veces me han hecho, pero hasta ahora no tenemos ni chofer de la ambulancia”.