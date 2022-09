Jaka tras vídeo de bebé tomando alcohol: “felicita” a la Justicia por rápido actuar ante su “pequeño error”

En su cuenta de Instagram, el influencer Vicente “Jakare” Saenger publicó ayer, lunes, un video en el cual se observaba cómo una mujer hacía ingerir lo que parecía ser cerveza a una bebé. El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho inmediatamente, tras viralizarse las imágenes.

“Jaka” realizó una transmisión en vivo este martes desde su casa, en San Juan Nepomuceno, en la que habló sobre su caso. En el vídeo se ve a la bebé en cuestión en sus brazos.

“Hago este vídeo en vivo para felicitar a los de las leyes. Ahora hay resguardo, con tres patrulleras, frente a ‘celosita’ (su vivienda) para que no corramos. Felicitaciones, así tiene que ser para todos la Justicia, no solo para mí. Me gusta su trabajo. Estoy a disposición”, inició declarando en guaraní, en su “live” de 12 minutos que realizó a través de Facebook.

Influencer aguarda a fiscales

Según explicó, estaba aguardando que se presenten los agentes de la Fiscalía para llevarlo hasta la sede del Ministerio Público en Coronel Oviedo.

Cuestionó, a la vez, el importante operativo policial que se montó para ponerlo bajo resguardo, aunque posteriormente refirió que entiende que los agentes que fueron son solo enviados por sus altos mandos.

Jaka asume “pequeño error”

En otro momento del vídeo, asume que dio de tomar alcohol a la bebé. No obstante, minimizó la situación calificándola de un “pequeño error”.

“Nde bárbaro, un pequeño error, pero la gente me conoce; no fue intencional lo que hice, pero está bien, no me voy a esconder. No es que robé, no es violación... Cuántos corruptos hay y no se van a ningún lado (...) Mi conciencia está tranquila, vamos a salir de esta”, expresó.

El influencer además “felicitó” a la prensa por compartir el vídeo en cuestión. “Cuantas vídeos se pasan a la prensa y comparten; el mío si que bien rápido pasaron”, manifestó.

Saenger anuncia que hará justicia por los niños

También afirmó que, a su parecer, irá a prisión por el hecho y comentó que no contratará a un abogado que lo defienda porque no tiene cómo pagarlo.

En ese sentido, agregó que una vez que salga de una eventual reclusión se dedicará a hacer justicia por los niños. “En el 2027 ya volveré a salir. Y el día que salga vamos a hacer justicia para todos los que están en la calle. Vamos a darle dolor de cabeza a los de la Codeni. Va a ser grande la bronca”, sostuvo.

Intervención ante viralización del vídeo en que dan alcohol al bebé

Jaka recibió varias críticas por el vídeo que compartió en su cuenta de Instragram por parte de sus seguidores. Luego, se hizo eco la prensa y, posteriormente, el Ministerio Público informó este lunes, a través de su Departamento de Comunicación, que los fiscales de la zona de San Juan Nepomuceno, de donde es oriundo Saenger, ya fueron avisados al respecto.

El influencer -tras la intervención fiscal- eliminó de su red social el vídeo en el que se ve que dan de tomar presunta cerveza a la bebé.