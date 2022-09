Inversores taiwaneses visitaron la hidroeléctrica Yacyretá y las obras de Aña Cuá

La comitiva fue encabezada por el presidente del Grupo Mobiletron de Taiwán, Kim Tsai, Ryuzo Yamamoto, Kazuyuki Morishima, Marcelo Fernando Gómez Schupp, representantes de Sumitomo, Japón, Taiwán, Brasil y Argentina. La delegación recorrió las instalaciones de la Hidroeléctrica Yacyretá y la zona de obra donde se construye la central de Aña Cuá.

Lea más: Delegacion de Taiwan visito la UIP

También, estuvieron presentes el senador nacional Juan Eudes Afara; el gobernador de Misiones, Carlos Arrechea (ANR abdista); el intendente municipal de Ayolas, Carlos Duarte (ANR abdista), concejales municipales, miembros del Consejo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y el ingeniero Juan José Encina, jefe de la margen derecha del Departamento Técnico de la CHY.

Previamente, los inversores internacionales se habían reunido a inicios de semanas con el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos. En el encuentro se abordaron temas relacionados a la posible cooperación en producción de un ecosistema de electromovilidad, y la producción de baterías de alta tecnología para ubicar al Paraguay como mayor productor del Ecosistema de Electromovilidad y Energía Verde.

Lea más: Advierten que pueden perder la inversion de la universidad Taiwan Paraguay

Desde el área de comunicaciones de Yacyretá, señalan que Kim Y. C. Tsai, es presidente de las empresas de Taiwán, que cotizan en bolsa “RAC Electric Vehicles” y “Mobiletron Electronics Co., Ltd.”, dedicadas a fabricar los vehículos eléctricos, con su socio japonés “Sumitomo Corporation”, una de las tres mayores empresas del comercio de Japón, y llega a nuestro país a fin de explorar la posibilidad de inversión especialmente en el rubro de buses eléctricos.