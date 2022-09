Cuarto intermedio entre el Gobierno y camioneros sobre precio del combustible

El titular del Ministerio del Interior, Federico González, enfatizó que se mantiene abierto al diálogo con los camioneros, con respecto a las negociaciones sobre el precio del combustible. No obstante, advirtió que el Gobierno no puede disminuir G. 1.500 el precio del carburante, pues no depende de la decisión, sino del costo del producto.