Vecinos de la exviceministra cartista claman justicia y atención de Indert

“Ahora me siento tranquilo, dejo en manos de Dios”, señaló Juan Báez, humilde morador de la compañía “Mbatovi”, en una visita de ABC TV. Báez habita hace unas tres décadas un excedente fiscal al lado de la ecorreserva levantada en la zona por la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, y su marido, Jacinto Santa María.

El inmueble público es pretendido por González Ayala, lo que generó una disputa con los modestos ocupantes. Por haber publicado el caso, la exviceministra cartista presentó una querella contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y Juan Carlos Lezcano.

El juez Juan Carlos Zárate eximió de culpa y reproche a nuestros compañeros, pero también resaltó las irregularidades que habían ocurrido con respecto a la disputa de la tierra.

Espera respuesta respuesta del

Don Juan acudió como testigo en el juicio contra nuestros compañeros. Días después del fallo, frente a la casa de la que pretenden desalojarlo apareció un pasacalles con la inscripción “¡Viva la libertad de expresión! Basta de presión ¡Titulación ya!”.

Un equipo de ABC TV fue hasta su vivienda para conocer su situación actual.

“Si no hubiera sido por las publicaciones de ABC Color, hace rato ya me hubiera echado”, ratificó don Juan.

“A través de la prensa fueron saliendo las cosas, pero por más tranquilidad quiero pedir al Indert que nos entreguen el título. Porque yo no puedo hacer nada, se me prohíbe todo, porque Marta González y Jacinto Santa María son muy poderosos”, afirmó.

“Les pido a la presidenta del Indert y a los directores que me puedan escuchar. Yo no voy a estar tranquilo nunca sin mi título”, agregó.

Don Juan relató que ya pidió en 2009 la adjudicación de la propiedad ante el Indert, pero que tras la publicación de nuestro compañero fue que se empezó a mover el expediente y por eso volvió a meter una solicitud de titulación.

Cuando se le preguntó si el matrimonio Santa María González intentó alguna vez conversar con él, don Juan respondió: “Ni nunca”.

“Me atropellaron cuando estaba con mis animales diciendo que es su propiedad. Me denunciaron por atropellar supuestamente su propiedad”, apuntó.

“No nos dejan trabajar”

Don Juan relató que tuvo que frenar su intento de plantar cultivos de autoconsumo y de criar animales por las constantes denuncias que pesan en su contra por parte de Santa María y González.

“Tengo que alquilar en otro lado para poder cultivar y mi esposa tiene que ir a trabajar a Asunción para ver si no conseguimos repuntar la situación”, insistió.

“Vivimos amenazados”, insiste don Juan

“Yo nunca les dije mal nada a ellos, cuando venían me quedaba callado y salía de dónde estaban”, apuntó.

Don Juan recordó que fue denunciado varias veces por supuesto atropello a la propiedad, cuando realmente está ocupando un inmueble fiscal. “Me presenté, puse abogado y declaré que no es su propiedad, pero lo que yo decía no valía”, dijo.

“Todo el tiempo tenemos miedo, vivimos a costa de amenazas, porque ellos son poderosos”, aseveró.

“Marta González era viceministra y estaba con Cartes ¿cómo no vamos a tener miedo?”, insistió.

Don juan habla de mucho perjuicio

“Nos iban a sacar de nuestra casa, iban a echar nomás ya. Sacaron una orden para echar una casilla que hice aunque sea para vender empanadas, tuve que poner abogado para que no echen mi sacrificio. Nos perjudicaron mucho, no tenemos cura”, manifestó don Juan.

“Por eso me puse contento, porque aunque iban a echar, por lo menos iba a salir a la luz”, apuntó.

Notificaciones sobre la hora

Recordó que le llegaron notificaciones para que no toque nada. “¿Qué le voy a discutir a una viceministra siendo yo un pobre? No tengo ni para abogado”, dijo.

“Por ejemplo, fijaban audiencia para mañana y hoy a la tardecita me notificaban ¿De dónde voy a sacar para un abogado siendo pobre? Me declararon rebeldía por no presentarme, porque no tenía abogado”, afirmó.

“Marta González me dijo que ya compró del Indert el excedente fiscal”, sostuvo. “Ahora tengo esperanza”, sentenció.

Amedrentamiento a denunciante

Daniel Fernández, quien asumió la defensa de don Juan, denunció que el mismo sigue siendo víctima del acoso judicial.

“Le estoy asistiendo en la injusticia que está sufriendo”, sostuvo. “Por una denuncia de supuesta coacción y coacción grave, la Fiscalía le allanó su casa y llevaron un machetillo”, relató el abogado.

“Lo que se busca es intimidarle y que él desista de su intención de adjudicarse esta propiedad por las vías legales”, agregó.

“Lo que están buscando es que don Juan reaccione para entablar una querella privada u otra denuncia grave. Creemos que quieren generarle antecedentes judiciales a don Juan para que él no pueda acceder a su tierra propia”, sentenció.

“Constante amedrentamiento está sufriendo hasta de parte la Policía”, afirmó.