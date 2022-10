Meteorología no pronostica lluvias y en la inauguración de los Odesur 2022 el tiempo estará agradable

Este arranque del mes de octubre nos encuentra sin lluvias y con un tiempo agradable para lo que será el horario de inicio de los XII Juegos Odesur Asu 2022. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) prevé en general temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 y 27º C. Para la hora de la inauguración de la competencia en nuestra capital podríamos incluso llegar a tener 18º C. Así que un pequeño abrigo no vendría nada mal.