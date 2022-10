Manifestación de sindicatos del MOPC se suma al caos en el tránsito en Asunción

Este martes 4, a partir de las 06:30, trabajadores integrantes del Sindicato Unido de Trabajadores del MOPC y de la Asociación de Mujeres del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se congregaron frente a la oficina central del MOPC (General Díaz y Alberdi) con el fin de exigir a las autoridades el reajuste de sus salarios. Aseguran que desde hace 12 años su ingresos no sufren modificaciones que los beneficien.

Esta falta de reajuste en los salarios se da “especialmente para compañeros del campo que no tienen forma de tener promoción a través de concurso”, reclamó María Stela Silva Invernizzi, vocera del grupo.

Cierre de calles por manifestación colapsa la ciudad

La medida de fuerza genera aún más caos en la ciudad, que ya está bastante colapsada este martes debido a las actividades de la Odesur y arreglos en la calle Fulgencio R. Moreno, por arreglos de la Essap.

La vocera del grupo de manifestantes, la sindicalista María Stela Silva Invernizzi, comentó que, además del congelamiento de sus haberes, el seguro “VIP” es costoso por un “negociado de los de arriba”. Sin embargo, “los servicios a los que accedemos los funcionarios son sumamente precarios”, aseguró la sindicalista.

Luego de comenzar la manifestación en las calles General Díaz y Alberdi, el grupo de funcionarios se trasladó hasta las calles Oliva y Alberdi, donde continuaron las propuestas con cánticos y reclamos a viva voz de las reivindicaciones.

Aproximadamente 400 funcionarios

La activista destacó que son un total de 400 los funcionarios que llegaron desde el interior del país, de ciudades como Yby Yaú, Pedro Juan Caballero, Caazapá y Caaguazú, entre otras.

Detalló además que los funcionarios de la oficina central no salen a manifestarse porque sus superiores no se los permiten y podrían recibir sanciones en represalia, en tanto que algunos trabajadores de distritos que no pudieron llegar están parando en sus respectivas ciudades, generando también en esos puntos medidas de fuerza.

“Hoy salimos a reclamar lo que es un derecho justo”, concluyó la sindicalista.

La manifestación se extenderá hasta el mediodía.