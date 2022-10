IPS: octubre de luto por la falta de fármacos, denuncian pacientes con cáncer

El déficit de medicamentos que deben enfrentar los pacientes oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS), está llevando a la muerte a los enfermos de cáncer, que suspenden sus tratamientos por la falta de sus medicinas. Durante la última semana fallecieron tres pacientes, denunció la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

“Hace falta palbociclib; no hay parches de fentanilo, no hay los insumos básicos, como punzocat, equipos como volutrol. Todo sigue igual. Hay gente que está falleciendo a causa de las carencias. Al cáncer no se le puede dejar progresar. Dos o tres meses sin tratamiento es demasiado”, lamentó Gloria Villasanti, presidenta de la asociación.

Según comentó la representante de los pacientes con cáncer, el palbociclib, que está en falta hace más de dos meses, es justamente para tratar el cáncer de mama.

“Este Octubre Rosa no vamos a hacer nada, porque estamos de luto por la falta de medicamentos. La última semana fallecieron tres personas”, denunció.

Complicada atención por cambios en el IPS

Villasanti criticó también que con el nuevo sistema para la protocolización de recetas y retiro de fármacos, el IPS no hizo más que complicar la vida de los pacientes enfermos de cáncer.

La nueva disposición establece que ciertos medicamentos pueden ser recetados exclusivamente por los médicos especialistas de cada área.

“Parches de fentanilo, antes deban los oncológos, pero ahora ya no, hay que consultar con otro especialista”, dijo Villasanti.

Según contó la presidenta de la asociación, en la previsional no solo cuesta agendar una cita para la atención médica especializada, sino que además se dilata bastante marcar un turno para la realización de estudios como mamografía.

“Antes teníamos todo en el Hospital Central, pero ahora lo que es mastología está en el Hospital Ingavi. Hay que ir hasta allí para consultar y de acuerdo a los resultados hay que volver al Hospital Central. El retiro de medicamentos tampoco se hace en el Ingavi. Separaron todo y complicaron más nuestras vidas”, cuestionó.

Villasanti indicó que en el IPS todo depende de la suerte y en muchos casos de los contactos. “Podés tardar uno o dos meses en conseguir un turno. Y una consulta con un mastólogo no garantiza que consigas rápido una mamografía”, criticó.