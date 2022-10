Temporal destruyó vacunatorio del Hospital de Villa Elisa

La estructura quedó reducida a restos de chapas, de hierro y carpas esparcidos por todo el piso. El vacunatorio de contingencia del Hospital de Villa Elisa, situado en el barrio 8 de Diciembre, no resistió los fuertes vientos de la tormenta de anoche y se desplomó totalmente.

Lea más: Un enorme cartel publicitario caído corta el tránsito sobre Cacique Lambaré

“Anoche sufrimos esta catástrofe a las 21:00 aproximadamente, en 10 minutos comenzó a volar todo. Es una parte del vacunatorio que estábamos utilizando para vacunación contra el COVID-19. Ahora hay personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y están trabajando para reparar”, manifestó la doctora Johana Benítez, del Hospital de Villa Elisa.

“Anoche hasta las 2:00 estuvimos utilizando los generadores. Hasta ahora hay cables sueltos, vecinos sin energía eléctrica, algunos sufrieron caída de árboles sobre sus casas. Sufrimos algunas pérdidas materiales, pero no hubo daños en el personal médico ni equipos biomédicos ni a los pacientes”, indicó la profesional.

La doctora explicó que el vacunatorio central está dentro del hospital y que este era uno de contingencia que estaban utilizando en la pandemia.

Solicitaron la presencia del personal de la ANDE para solucionar los problemas de electricidad.

Con el temporal, un enorme árbol cayó sobre una vivienda

Isabelino García, vecino del barrio 8 de Diciembre cuya vivienda se encuentra al lado del Hospital de Villa Elisa, sufrió importantes daños luego de que un árbol de gran porte cayera sobre esta. “Fueron solo minutos. Yo estaba acostado ya y de repente el viento abrió la puerta y me levantó de mi cama. Después ya escuché un fuerte ruido y era el árbol sobre mi casa”, relató.

“Un árbol se cayó sobre mi casa. Estoy bien con Dios parece, porque no me pasó nada. Solo parte del frente de mi casa se destruyó. Le pido a la Municipalidad que se acerque y me pueda ayudar a cortar las ramas de este árbol, porque las puertas están bloqueadas por las ramas”, solicitó.

El viento también echó una antena de 80 metros

Por otro lado, en el barrio Tres Bocas de Villa Elisa, una antena de aproximadamente 80 metros, propiedad de la radio de una iglesia llamada Nuevo Tiempo, también fue derribada por los fuertes vientos de anoche.

“La antena se cayó a las 21:30 aproximadamente. El ruido de la caída no escuchamos a causa del viento y el granizo tan fuerte que caía en ese momento”, dijo un vecino.

La estructura cayó sobre una cancha de fútbol, un automóvil y parte de una vivienda.