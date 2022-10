Beneficiarios de viviendas sociales exigen al Gobierno Nacional la entrega de las casas

Son 150 viviendas sociales desarrolladas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis). La inversión de las obras alcanza la suma de G. 12.409.491.375, y están a cargo del Servicio de Asistencia Técnica (SAT), Enrique Ayala Echauri, con la empresa PHI S.A.

Debían haberse entregado

Según los beneficiarios, las viviendas debieron ser entregadas en octubre del año pasado, pero por una cuestión política nunca se otorgaron. Aseguran que el actual ministro Carlos Pereira mintió en varias ocasiones, ya que se había comprometido con los beneficiarios a que las casas serían entregadas meses atrás.

Los manifestantes cerraron por espacio 30 minutos la ruta en la cabecera del puente de Villa Paso, a la entrada de la ciudad de Pilar. Uno de los coordinadores de la manifestación y beneficiario de las viviendas, Óscar Giménez, señaló que el problema principal es la falta de agua en el lugar.

“Las viviendas fueron construidas en el Km 5, lejos de la ciudad, y por el lugar no pasan las cañerías de Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) lo que significa que la institución deberá hacer una ampliación de la red de distribución del agua. Eso significa una inversión de G. 3.000 millones”, expresó.

Agregó que desde la Essap les dijeron que “no tienen esa plata, entonces nos preguntamos por qué el MUVH construyó en un lugar tan lejos sin previa planificación”, dijo el hombre.

Ocuparán la casa a la fuerza

Doña Claudia Marecos señaló que si el Gobierno no les entrega las viviendas antes del mes de diciembre, ingresarán a la fuerza y ocuparán las casas. “Muchos de nosotros ya hemos pagado el 5% de lo que nos pidieron, y es hora de que nos entreguen nuestras casas. Ya no queremos vivir en alquiler; les damos tiempo hasta fin de noviembre y si en esa fecha no nos entregan, iremos a ocupar a la fuerza”, indicó la mujer.

Otra de las manifestantes, Marisol Espinoza, indicó que desde la coordinación departamental de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) siempre “están mintiendo”, tratando de calmar a los beneficiarios. “Para evitar que nos manifestemos, siempre salen a decirnos que ya prepararon el proyecto de la distribución de agua, pero nunca ocurrió. Nos mienten asquerosamente; están más preocupados por la campaña política que por nosotros”, expresó la mujer.

Marisol Espinoza aclaró que esta manifestación no tiene ninguna relación con algún signo político. “Mientras los políticos están haciendo sus campañas utilizando las fotos de las viviendas, nosotros seguimos pagando nuestros alquileres, en la espera de que nos entreguen las viviendas”, indicó.