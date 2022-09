MUVH: el 70 % de las solicitudes de subsidio son rechazadas por falta de presupuesto, reconoce ministro de Vivienda

Carlos Pereira, titular del MUVH, explicó cómo buscan cambiar las políticas públicas de soluciones habitacionales entablando estrategias de alianza con el sector financiero privado para solventar la falta de presupuesto de la institución.

En ese sentido, dijo que buscan cambiar la carta orgánica para tener autarquía financiera para poder captar fondos del sector privado. Su principal objetivo es sustituir el precio de alquiler que pagan las familias por la cuota de la vivienda propia.

Relató cómo en Paraguay hay un déficit de soluciones habitacionales de 1.152.000 personas. La característica principal es que el 93%, es decir, 1.083.000 personas adolecen de calidad de vivienda. El déficit es cualitativo. El 7% nada más es el que sufre el déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de viviendas que se necesitan.

Explicó cómo la mayoría de las personas, cuando se independizan, se mudan muchas veces a una casa de una sola habitación y posteriormente van ampliando la vivienda, sin planificación. Esto hace que no exista calidad en el tipo de vivienda, por lo que desde el MUVH plantean un subsidio para el mejoramiento del hogar. Sobre eso aseguró que tienen más de 1.200 subsidios de G. 34.000.000 de guaraníes que impacta en la familia.

Sin embargo, aclaró que por cuestiones de presupuesto se ven obligados a cumplir muchas veces solamente con 30 de 100 solicitudes que se presentan. “Estamos limitados”, lamentó.

“Nosotros tenemos una necesidad que superan los US$ 100 millones. Presentamos G. 407 mil millones y nos dieron G. 391 mil millones”, contó sobre el PGN 2023, y de la necesidad que tienen de duplicar el presupuesto para poder cubrir las necesidades de la gente.

Lea más: Beneficiarios de viviendas sociales son sujetos a riguroso filtro, según ministro de Urbanismo

Accesos a los subsidios para la vivienda

Explicó que quienes quieran acceder al subsidio se deben acercar a la dirección de fonavis y de desarrollo inmobiliario.

Las personas que ganan el salario mínimo, tienen un subsidio de hasta el 95% del costo techo de la casa, es decir, 114 millones de gs como máximo. En esos casos el Estado aportaría 107 millones.

Para la otra categoría, quienes ganan G. 4.840.000, el subsidio es del 70% o sea que paga el 30% restante de la adquisición de la vivienda.

Para los que tienen lote propio, existe la categoría del 70 y 95% y el monto de lo que puede costar la casa en su propio terreno.

Destacó que lo importante en este caso es la cantidad de solicitudes. En una semana recibieron casi mil. Eso demuestra el interés de la gente en las políticas públicas generadas desde la cartera de Estado.

Sin embargo, dijo que la principal limitante es el presupuesto. Resaltó como antes de ser ministerio, se tenía autarquía con venta de inmuebles y otros. Ahora solo por autorización del ejecutivo pueden vender algo.

Dijo que cuentan con un inventario muy importante de inmuebles sin usarlos. Son proclives incluso a ser invadidos. Generan impuesto inmobiliario, no tienen rentabilidad alguna, son una carga porque no hay ni guardia para cuidarlo.

Aseguró que lo mejor que podemos hacer es transferirlo a un patrimonio autónomo, que es un fideicomiso.

Lea más: Familias podrían perder casas por inacción de comisión liquidadora, según abogado

Financiamiento del gobierno de Taiwán

Habló sobre el proyecto de la donación de recursos del Gobierno de Taiwán, que están orientados a la construcción de viviendas a comunidades indígenas. Afirmó que llevan más de 4.500 viviendas entregadas, fundamentalmente en el chaco.

La donación consistió en un monto de US$ 29 millones. Los mismos les fueron sacados para la compra de vacunas, que finalmente se adquirieron por US$ 5 millones. Tras la compra de salud, US$ 12 millones fueron a la aduana y otros US$ 12 millones retornan al MUVH, pero recién en enero del 2023 podrán impactar en el presupuesto, según aseguró el ministro.

Traslado de familias que ocupan plaza frente a la catedral

Sobre las familias que ocupan la plaza frente a la Catedral Metropolitana, dijo que se les va a poner a disposición el 40% del costo de una vivienda económica en la zona de Zevallos Cué.

Sobre el avance del proyecto, dijo que la municipalidad hizo un levantamiento del terreno ubicado en zeballos cue. Aclaró que se dilató un poco el tiempo debido a la oposición con la que se vieron para el traslado, pero solo aguardan que la municipalidad ponga en condiciones mínimas la infraestructura del inmueble donde se va a asentar la construcción.

Confirmó que las familias que se muden al predio deberán hacerse cargo del 60% del costo de la vivienda.

Por otra parte, habló y citó como ejemplo otro proyecto en el que planean 600 viviendas en Mariano Roque Alonso, que va a culminar en noviembre. En el mismo van a ir varias personas que están en diferentes zonas marginales.

Aseguró que no será un gueto ya que se construyó un barrio cerrado con centro de salud, escuela y todos los servicios básicos. Agregó que se realizó un trabajo de urbanismo, con integración urbanística, además de que existe cercanía con la zona comercial.