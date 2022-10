Fiscal enjuiciada por el JEM niega haber favorecido a Ramón González Daher

La fiscala de Luque, Sonia Mercedes Pereira Giménez, será enjuiciada junto con otros cuatro fiscales de Luque, porque supuestamente se habrían prestado a los “aprietes” de Ramón González Daher (RGD), actualmente recluido en la cárcel de Tacumbú, condenado a 15 años de prisión por usura y otros delitos.

El JEM tenía a la vista 33 expedientes que estaban en poder de la Unidad Nº 2 a cargo de la fiscala Sonia Pereira. Se constataron indicios de mal desempeño de funciones de la agente en causas abiertas por denuncias promovidas por el exdirigente deportivo.

El mal desempeño principalmente se corroboró por no haber desestimado las denuncias de coacción, al mantener abiertas las causas (inacción fiscal) y por haber solamente decretado el archivo de los casos.

Al respecto, la fiscala Pereira afirmó que los miembros del JEM “están equivocados”, ya que nunca abrió el proceso denunciado por el ahora condenado. Aseguró además que no presentó imputación, porque los fiscales titulares se inhibieron cuando el denunciante empezó a tener problemas judiciales.

También explicó que la misma fue reasignada a la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía de Luque en el año 2019 y que las denuncias realizadas por RGD aparecen desde el año 2010 hasta el año 2018.

La agente dijo que desde que volvió a Luque, archivó unas 40 causas de las cuales, en una de ellas otorgó un sobreseimiento provisional y en otras faltaban algunas diligencias para poder darles una salida procesal.

“Yo no le imputé a nadie, no ordené la detención de nadie, de ninguna persona denunciada por este señor porque supuestamente cometía usuras. Seguramente al Jurado le extraña el porqué yo tenía tantas causas” indicó la fiscala.

La representante del Ministerio Público agregó además que “a medida que recibía, tenía que analizar si había causales para que me inhibiera y no había. Tampoco había causales para que me recusen, entonces recibí las causas, le entregué a un funcionario para que se encargue exclusivamente de esas causas y se hicieran las diligencias que correspondían y se les den salidas procesales correspondientes” manifestó.

“Correspondía archivar”, dice Pereira

La agente manifestó que de acuerdo a su criterio “correspondía archivar las causas debido a que ya habían pasado muchos años desde que las causas fueron abiertas, y los afectados por las denuncias realizadas por González Daher ya habían pasado mal por demasiado tiempo”.

Por esta razón, consideró que “la mejor salida para los mismos era el archivo de las causas”. Sin embargo, según el Jurado de Enjuiciamiento todas las denuncias debían ser desestimadas.

“Hay que analizar causa por causa cuál se puede desestimar habiendo una acordada de la Corte que establece que no todas las causas se pueden desestimar. Incluso el sistema electrónico no alza las desestimaciones” agregó.

Afirma que será absuelta

Sonia Pereira aseguró también que saldrá absuelta del enjuiciamiento y que tiene “la conciencia tranquila”. Sostuvo que no cometió ningún error y que actuó correctamente de acuerdo a la ley.

Los otros fiscales de Luque enjuiciados son Rodolfo Fabián Centurión, Mirtha Ortiz, Fátima Villasboa y Silvio Alegre.