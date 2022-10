Caacupé: siguen quejas por las obras de duplicación de la Ruta PY02

Abson Carvallo, poblador, manifestó que no está en contra de las obras, de lo que sí está en contra, es de los profesionales que estuvieron dirigiendo estos trabajos, pues no previeron el cuidado y las necesidades básicas de la comunidad. “Cuando se pasa por un sector urbano se tienen que respetar los reglamentos del libre tránsito, y eso no se ve en esta situación”, expresó.

Explicó que con la ejecución del proyecto de ruta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Rutas del Este, los pobladores de varias comunidades como: Ytumi, Villa Ytú, Ytú Guazú, Ypuku, Fracción Las Colinas y Potrero Po’i quedan totalmente encajonados, sin accesos, hecho que perjudica no solo a los adultos, sino también a los niños.

Asimismo, indicó que con los habitantes de la zona desean que las autoridades perciban el gran daño que están causando, y si siguen perjudicarán a toda la ciudad de Caacupé.

“Si una autoridad no es capaz de darse cuenta que un niño y un anciano corren peligro por las obras ejecutadas, esa autoridad no merece nuestro respeto”, dijo. Destacó que seguirán luchando firmes hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Durante la jornada de manifestación se pudo visualizar una concurrida participación de jóvenes, niños y adultos de diferentes comunidades que se unieron a la movilización. Así también, estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Diego Riveros (PLRA), el gobernador de Cordillera, Julio Romero (PLRA), y varios concejales.

A partir de las 10:30, empezaron a realizar cierre de ruta cada 10 minutos con carteles y banderas exigiendo con fuerza y convicción que las autoridades resuelvan el inconveniente que aqueja a la ciudadanía.

Levantaron movilización

Tras el paso de las horas los manifestantes se reunieron y tomaron la decisión de levantar la movilización. Alegaron que darán un plazo de 72 horas al Ministerio de Obras Públicas para que puedan brindarles una solución viable ante la ejecución de las obras de la Ruta PY02.

Hugo Zarza, poblador de Ytú, afirmó que es una pena lo que están sufriendo los habitantes de la Villa Serrana y dijo que si el proyecto de obras se llega a realizar en su totalidad, perjudicará en gran parte a varias familias y comerciantes, que ya no cuentan con el libre tránsito.

Zarza dijo: “Dependemos de nuestro trabajo, y con este proyecto nos dejan sin nada”. Resaltó que con la ejecución de las obras obstruyen la entrada cerrando el acceso principal hacia la zona de Ytú, que es un sector turístico comercial que si se cierra, perjudicará de forma gravísima a los habitantes.

“Somos personas tradicionales, trabajadoras y con las obras de la Ruta PY02 nos dejarán en la quiebra” dijo el poblador.

Asimismo, explicó que hoy decidieron levantar la protesta para dar un plazo de 72 horas al Ministerio de Obras Públicas, y si en ese plazo no hay respuesta, el sábado se instalarán de nuevo con miembros de las comunidades de la zona de forma definitiva.

Mencionó que ya han hablado con los directivos del MOPC, a quienes les hicieron el pedido de mantener el acceso principal tanto para vehículos como para peatones, pero estos les comunicaron que el pedido no es viable, debido a las condiciones técnicas de las comunidades.

“Esto no puede seguir así, pedimos a las autoridades que también piensen en los pobladores, somos personas trabajadoras que serán terriblemente afectadas, si nos dejan sin accesos principales, exigimos una solución”, puntualizó.

Al respecto, intentamos comunicarnos con el Ing. Isaac Campuzano, representante del Ministerio de Obras Públicas, pero pese a nuestras llamadas no obtuvimos respuesta. Estamos disponibles por si desea darnos su versión.