Cepate sostiene que ponencia de periodista argentina no debe realizarse en el Teatro Municipal

El Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) se mantiene firme en que no se debería llevar a cabo la charla de la polémica periodista argentina Viviana Canosa, por no considerarse un evento “cultural”. El secretario general, Roberto Cardozo, aseguró que no se trata de una censura porque la comunicadora puede presentarse en cualquier otro sitio.