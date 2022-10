Nuevas medidas antiCOVID serán anunciadas el viernes

Considerando el nuevo contexto de una epidemia de COVID-19 más controlada a nivel país y también las informaciones nuevas que van surgiendo, las autoridades sanitarias se reunieron con el Poder Ejecutivo el lunes para debatir sobre las normativas que siguen vigentes.

Por ejemplo, se habló de la exigencia del carnet de vacunación antiCOVID para ingresar al país. En ese sentido, el viceministro Hernán Martínez confirmó que los directores del Programa Ampliado de Inmunizaciones y de Vigilancia Sanitaria ya están trabajando para las nuevas recomendaciones.

Lea más: Sequera: vacuna de Pfizer “es buena porque reduce riesgo de internación y muerte”

El cambio de las normativas vigentes será anunciado de manera oficial el viernes, pero, según adelantó Martínez, una de las modificaciones guardaría relación con la exigencia del esquema de vacunas para ingresar al territorio nacional.

Cabe resaltar que, actualmente, para entrar a Paraguay se debe presentar un certificado de vacunación contra el coronavirus con un esquema completo o, caso contrario, un test PCR con resultado negativo no superior a las 72 horas.

“Cuando una medida ya no se cumple como tiene que cumplirse, hay que ir desescalando”, consideró en otro momento, en contacto con ABC Cardinal. El viceministro indicó que en la reunión de ayer debatieron sobre varias nuevas informaciones y por ello acordaron que Salud haría las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo.

Lea más: Se reunirán hoy para estudiar la exigencia del carnet de vacuna antiCOVID

Por otra parte, también comentó que el PAI está trabajando en el nuevo esquema de vacunación contra el nuevo coronavirus, puesto que aún no se ha definido si las dosis deberán ser anuales o semestrales. “Lo de la obligatoriedad, eso no va a cambiar. No van a ser obligatorias las vacunas contra el COVID”, aseguró.

En cuanto a una eventual declaración oficial del fin de la pandemia, el viceministro mencionó que el titular de la Organización Mundial de la Salud recientemente dio a entender que “estamos viendo la luz al final del túnel”, por lo cual esa realidad no está muy lejos.