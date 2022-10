Denuncian supuesto concurso amañado en la Defensoría Pública

Varios funcionarios de la Defensoría Pública denunciaron irregularidades en un concurso interno de oposición que supuestamente estuvo direccionado a ciertas personas con contactos políticos.

El funcionario de la Defensoría Pública -con cinco años de antigüedad en la institución- Walter Daniel Fretes González utilizó su cuenta de Facebook para hacer una denuncia acerca de un supuesto concurso con irregularidades. “Es un concurso que se hizo a nivel país para muchos cargos vacantes y otros creados. Fue todo amañado, mucha gente se indignó pero nadie quiso denunciar por temor a represalias, temor a perder el trabajo. Todos sabemos que si hacemos una denuncia, una queja, a la gente contratada se le descontrata, a la gente que está nombrada se le persigue con algún sumario”, manifestó Fretes.

Lea más: Funcionarios de la Defensoría Pública fueron desvinculados por cuestiones políticas, según denuncian

“Por eso, después de que yo hice mi denuncia por Facebook me llovieron mensajes de apoyo, de quejas, de denuncia. Esto fue totalmente cocinado para cupos políticos. Mis compañeros hicieron la planilla de los 108 que quedaron para el cargo de asistente por Central. Entraron gente que quedó en el puesto 70, 65 y así iba subiendo. Los únicos que tenían que entrar eran los 11 que estaban en el TOP que hicieron buen puntaje. El puntaje fue primero curricular, conocimiento general de 40 puntos, test psicotécnico 10 puntos. Lo subjetivo fue la entrevista. ¿Qué parámetros toman para calificar con 25 puntos una entrevista?”, cuestionó.

De acuerdo a la denuncia de Fretes, hubo personas a las que -si bien hicieron alto puntaje en los exámenes- se les descontó exageradamente puntos en la entrevista, lo que fue muy cuestionado.

“El 90% de las personas tuvieron 18 puntos en la entrevista. A la gente que tenía que entrar por cupos políticos se les dio de 23 a 24 puntos. A mí me dieron 15 puntos. No sé si me quedé mudo o qué en mi entrevista”, ironizó.

“Se trata de cupos liberales. Son personas que hacen campañas políticas. No tenemos gente preparada, tenemos gente hurrera”, cuestionó.

Titular de la Defensoría Pública negó irregularidades en concurso

Al respecto, la ministra de la Defensoría Pública, Lorena Segovia, negó las irregularidades en el concurso. “Rechazo que este concurso haya sido una forma de introducir que asciendan a personas exclusivamente del Partido Liberal. La Defensa Pública es una institución en la cual el 62% de los funcionarios, defensores/as, pertenecen a la ANR. El resto se dividen en Partido Liberal, otros partidos o sin afiliación”, manifestó.

“Este fue un concurso público de recategorización; desde que yo asumí, nunca se realizó un nombramiento ni un ascenso de recategorización sin un concurso. Las únicas designaciones directas que se realizaron fueron cargos de confianza”, añadió.

Lea más: Auditoría para “ordenar la casa” en la Defensoría del Pueblo

“Ingresó sin concurso”

“Tengo una denuncia en redes sociales del funcionario Walter Fretes. Él ingresó a la Defensa Pública sin concurso. Hay una resolución de designación y esta vez seguramente es una de las pocas veces que tiene que concursar. En este concurso había unas etapas que consistían en un examen de conocimiento, evaluación psicotécnica y un puntaje por la evaluación curricular. Además, un puntaje residual de 25 puntos correspondiente a las audiencias. Quiere decir que la parte más importante, el 75%, está considerado en criterios demostrables como los exámenes y el curriculum. Si la persona alcanza un puntaje muy alto como 75%, aún con una audiencia más o menos no afectaría el resultado final”, se defendió.

“Ellos sabían las reglas del juego antes de iniciar este proceso”, apuntó.

Los afectados enviaron también los nombres de algunas personas que quedaron en el concurso y que aparecen en redes sociales en fotografías con políticos.