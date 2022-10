Inmunidad no excluye de medidas contra embajador de Qatar denunciado por supuesta violación

Un documento oficial de la Fiscalía al que accedió ABC Color señala la cuestión depende de las gestiones que pueda hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al traslado correspondiente sobre las denuncias contra el embajador Qatarí en nuestro país. En agosto de 2022, un joven de Sri Lanka que vino a trabajar como chef a Paraguay, denunció que fue violado sexualmente por el embajador y ministro plenipontenciario de Qatar, Saedd Hamad M. J. Al Marri.

“La persona del agente diplomático es inviolable y goza de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor (Paraguay) y está exento de medidas que supongan una coacción directa; lo que no excluye, en circunstancias excepciones, la disposición de medidas razonables tendientes a evitar que cometa otros delitos o crímenes que no representen acciones de irrespeto de la persona del diplomático, tampoco lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante (Qatar)”, dice el documento.

Añade que, en este sentido, que hasta que no se reciba una información oficial - que debe venir del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay - sobre la renuncia del Estado de Qatar a la inmunidad del agente diplomático, se sugiere que la fiscalía continúe recabando toda la información posible hasta que se pueda accionar en una investigación directa contra los denunciados, si el caso así lo amerite.

El documento agrega que los agentes encargados pueden seguir con las diligencias investigativas, de manera a preservarlas íntegramente para una eventual formación de causa penal nacional o internacional en este caso.

“No hay dudas del hecho”, dice abogado de joven abusado

Los abogados del joven denunciante, Édgar Sánchez y Erick Sautu, aseguraron que todo depende de la Cancillería para que se haga las notificaciones. En una entrevista con ABC Color, dijeron que el fiscal encargado del caso, Federico Leguizamón, tiene todos los elementos, indicios y pruebas de la violación denunciada.

“Para el fiscal no hay dudas del hecho” dijeron los abogados.

Denuncia, en agosto

El 22 de agosto pasado, la víctima, un joven de 27 años, explica en su denuncia que conoció al diplomático qatarí en el 2019, en un hotel de Sri Lanka, donde trabaja en ese entonces. Un tiempo después, contactó con M.J. Al-Marri y éste le dijo que podía emplearlo, pero en Paraguay. El joven aceptó la propuesta y llegó a nuestro país en febrero de 2022.

En su relato, el denunciante asegura que, a los tres meses de trabajar, M.J. Al-Marri empezó a pedirle masajes, a lo cual él se oponía.

Los días pasaron y los acosos se fueron sucediendo, además del maltrato verbal porque no quería acceder a los masajes corporales, según la denuncia.

Agrega que fue una situación muy difícil para él, ya que en ese momento no podía comunicarse con nadie por no manejar el idioma castellano y no encontraba con quién podía comunicarse, mínimamente, en inglés.

Según el relato, el 1 de junio de este año, cerca de las 22.00, el diplomático abusó sexualmente de él en la habitación en la que dormía. “Luego de eso, me tomó del cuello y me amenazó de que me mataría si yo le contaba a alguna persona lo sucedido” señala el denunciante.

Entre las otras pruebas arrimadas a la Fiscalía, también existe un vídeo, en donde se escucha y se observa al diplomático Saeed Hamad M.J. Al-Marri ordenar al joven que lo toque en su parte íntima