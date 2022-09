Denuncian a diplomático de Qatar por violación sexual

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el joven dice llegó a nuestro país hace seis meses exclusivamente para trabajar en las oficinas diplomáticas de Qatar.

Fue contratado como responsable de la cocina (chef) y al poco tiempo empezó a sufrir varios tipos de abusos por parte de Saeed Hamad M.J. Al-Marri, de acuerdo con lo denunciado.

Relato del supuesto abuso que sufrió por parte del diplomático

El 22 de agosto pasado, la víctima hizo su declaración testimonial ante la asistente fiscal Teresa Monges, de la Unidad Barrial N° 2 de Asunción, a cargo del fiscal Federico Leguizamón.

En su testimonio, el joven, de 27 años, explica que conoció al diplomático qatarí en el 2019, en un hotel de Sri Lanka, donde trabajaba en ese entonces. Un tiempo después contactó con M.J. Al-Marri y este le dijo que podía emplearlo, pero en Paraguay.

El joven aceptó la propuesta y llegó a nuestro país en febrero de 2022. Se instaló en el mismo departamento del diplomático.

En su relato, el denunciante asegura que a los tres meses de trabajar, M.J. Al-Marri empezó a pedirle masajes, a lo cual él se oponía.

“Ante mi negativa a acceder a sus requerimientos empezó a mostrarse violento, maltratándome de palabra”, dice el documento donde consta el testimonio del joven, traducido por un profesional, según figura en el acta de procedimiento.

Lea más: Detienen a un hombre por presunta violación de una joven con discapacidad

Sufrió maltratos verbales

Los días pasaron y los acosos se fueron sucediendo, además del maltrato verbal porque no quería acceder a los masajes corporales, según la denuncia.

Agrega que fue una situación muy difícil para él, ya que en ese momento no podía comunicarse con nadie por no manejar el idioma castellano y no encontraba con quién podía comunicarse, mínimamente en inglés.

Lea más: Diputado Paniagua pedirá permiso para ser embajador ante Qatar

Fue víctima de abuso sexual, según denunció

Según el relato, el 1 de junio de este año, cerca de las 22:00, el diplomático abusó sexualmente de él en la habitación en la que dormía. “Luego de eso, me tomó del cuello y me amenazó de que me mataría si yo le contaba a alguna persona lo sucedido”, señala el denunciante.

Dice que un conocido lo ayudó al día siguiente para ir a un sanatorio privado a hacer un estudio, porque tenía sangrado en el ano, como consecuencia de la violación.

En efecto, en la denuncia radicada ante la Fiscalía, consta el estudio médico de referencia, donde se mencionan los daños físicos sufridos por el joven en esa zona de su cuerpo.

Entre las otras pruebas arrimadas a la Fiscalía, también existe un video, en donde se escucha y se observa al diplomático Saeed Hamad M.J. Al-Marri ordenar al joven que lo toque en su parte íntima.

Vivía encerrado

La denuncia del joven arroja más cuestiones. Asegura que vivió encerrado desde el momento en que se negó a acceder a los pedidos físicos del diplomático.

Señala que lo tenía amenazado constantemente. En la parte final de su relato agrega que, gracias a que el Saeed Hamad M.J. Al-Marri tuvo que viajar por un par de días, le dejó las llaves del departamento para que pueda comprarse los alimentos.

Ese tiempo aprovechó para hablar y gracias a gestiones de una persona pudo contactar con el abogado Erick Sautu Aquino, quien ahora le representa jurídicamente.

La Fiscalía ya hizo pedidos oficiales de documentaciones en las que se acrediten las denuncias, como, por ejemplo, los resultados médicos.

Actualmente, el denunciante está bajo resguardo de unas personas que se interesaron en el caso, confirmó a ABC Color su abogado, Sautu Aquino.

Lea más: Aumentan las periodistas víctimas de acoso sexual en dos canales de televisión

Cancillería, sin conocimiento

Desde Cancillería informaron a ABC Color que no se tiene conocimiento de ninguna denuncia. “Hasta el momento en la Cancillería no se recibió notificación alguna y tampoco se tiene conocimiento. Una vez que haya una notificación oficial se verán las acciones a tomar”, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Embajada no hará comentarios

ABC Color contactó también con la Embajada de Qatar en nuestro país para tener algún comentario sobre este tema. La persona que atendió dijo que, al menos en estos momentos, el cuerpo diplomático qatarí no dará versiones oficiales al respecto.