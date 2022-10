Suspenden cirugía por falta de un anestesiólogo en el Hospital Regional de Pilar

Don Demetrio López, oriundo de la compañía de de Curusu Ava, distrito de Cerrito, llegó al Hospital Regional de Pilar para someterse a una cirugía de próstata. El hombre de 75 años de edad espera desde hace 6 meses entrar al quirófano y descansar por fin de una sonda que tiene añadido al cuerpo debido al problema de urología.

Según una de las hijas de don Demetrio, Facunda López, fue el Dr. Rubén Rodríguez, médico tratante, el que fijó la fecha de la cirugía, pero grande fue la sorpresa que esta mañana la vicedirectora médica del Hospital Regional, la doctora Esperanza Vizcaino, les informó que la cirugía no podrá realizarse por falta de un anestesiólogo.

“La Dra. Esperanza Vizcaino nos informó que mi papá no podrá ser operado porque no existe un anestesiólogo; nos dijo que el único anestesiólogo está con permiso, porque su papá está enfermo, y eso no puede ser; cómo en un hospital tan grande va a haber solo un anestesiólogo”, se lamentó la mujer.

Otra de las hijas de don Demetrio, Sabina López, señaló que no saben cómo avisarle al papá que no será intervenido quirúrgicamente. “Ahora nuestra preocupación es cómo contarle a nuestro padre que no se va a operar, porque él ya estaba ansioso de operarse y sacarse la sonda que le molesta bastante”, expresó.

Lamentó las desidias de las autoridades de salud del hospital y del departamento. “No puede ser que un hospital de referencia, un hospital regional, no tenga otro anestesiólogo; nosotros gastamos mucho para venir de Cerrito hasta aquí, dejamos nuestro trabajo, nuestros quehaceres, pagamos un taxi y con el camino en pésimo estado y otra vez nos encontramos en esta situación; no es posible, es una injusticia”, se quejó la mujer.

No es la primera vez que la gente se queja del servicio que ofrece el Hospital Regional, meses atrás otra paciente había denunciado el maltrato de parte de un traumatólogo que no quería realizar la cirugía para colocar bien los clavos en la pierna a una mujer.

Ante las denuncias hechas por familiares del paciente buscamos al director del Hospital Regional, Dr. Aníbal Vera, pero el mismo no se encontraba dentro del hospital. Posteriormente, nos confirmó vía mensaje de texto que el hospital no cuenta con un profesional anestesiólogo por ahora, pero que sí se cuenta con otro profesional que está en la parte de urgencias.

“El papá del anestesiólogo está internado en terapia y está grave, él le está acompañando, mejor que nadie entiendo la situación de la gente”, comenzó respondiendo el director del hospital.

En otro párrafo del texto explicó que la Dra. Gloria Ramírez está de guardia ahora, pero en urgencias; “hay casos de urgencias y no pueden realizar casos de cirugías en simultáneo, lastimosamente. Un anestesista y un anestesiólogo por día tenemos en el hospital”, concluyó en su mensaje de texto el director del Hospital, Aníbal Vera.