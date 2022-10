Joven denuncia omisión de auxilio luego de sufrir un accidente

El hecho se produjo ayer a las 5:40 de la mañana sobre la ruta PY 04 en el km 3,5, cuando Lizandro Velazco Medina circulaba sobre su motocicleta con destino a la ciudad de Isla Umbú para trabajar en un establecimiento ganadero.

Lea más: Accidente deja susto y danos materiales en Pilar

El joven comentó que el accidente se produjo cruzando la ruta de circunvalación y el nuevo puente del canal de derivación sobre el arroyo San Lorenzo, en la zona de la compañía Loma Clavel, distrito de General Díaz.

Velazco Medina dijo que tiene 27 años de edad y se desempeña como jornalero, en un establecimiento ganadero. Fija domicilio en la compañía Valle Apu`a, distrito de Pilar.

Según la víctima del accidente, Lizandro Velazco Medina, viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Yamazuki, modelo X5 150 cc, color negro, con todos los documentos habilitantes, y en el lugar mencionado más arriba, fue chocado por un vehículo cuyas características se desconocen por darse a la fuga.

El auto que lo atropello sería un automóvil de la marca Toyota, tipo premio color blanco. “Me chocó en la parte trasera de mi moto y me tiro en la cuneta al costado de la ruta cuarta. No se quedó a auxiliarme, se dio a la fuga. Yo me desmaye, luego me recupere y busque mi celular. Llame al 911 para que me ayuden, luego llegó la patrullera y la ambulancia y me trajeron al hospital” explicó.

Reposará 15 días

Solicitó ayuda a los pobladores del departamento de Ñeembucú en caso de saber alguna información sobre este automóvil que lo atropelló. “Necesito saber quien fue el que me chocó. Ahora voy a estar 15 días sin trabajar, yo soy jornalero. Necesito por lo menos que me arreglen mi moto, la rueda quedó inservible” lamentó Lizandro Velazco Medina.

En el accidente intervino agentes de la Comisaría 9ª de Isla Umbú, quienes comunicaron del hecho al agente fiscal Milciades Ramos.

El hecho fue caratulado como “Lesión y daños materiales en accidente de tránsito (choque de vehículos contra motociclista). Omisión de Auxilio”.