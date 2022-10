Nombran a nueva directora del Buen Pastor y anuncian que Villalba no será trasladada

La líder del EPP condenada por secuestro, Carmen Villalba, no será trasladada de penitenciaría, anunció el ministro interino de Justicia, Daniel Benítez, quien además manifestó que la funcionaria Nelsi Centurión reemplazará a Marian Vázquez al frente del Penal de Mujeres del Buen Pastor.

Con respecto al ingreso del ataúd con el cuerpo de Osvaldo Villalba a la penitenciaría el martes por la tarde, manifestó que no tuvo que haberse permitido porque la gente “terrorista y del crimen organizado” no puede tener ningún privilegio. “Tenemos que tener otro régimen para ellos, no se les puede tratar como a un preso común”, manifestó.

Lea más: EPP: llevaron el ataúd de Osvaldo Villalba al Buen Pastor

Ingreso de féretro al Buen Pastor: lo que dice el Código de Ejecución Penal

Benítez señaló que este Código establece que el directivo de un establecimiento penitenciario puede permitir que el reo salga de manera transitoria por un fallecimiento o una enfermedad grave, pero no permite que se ingrese ningún tipo de féretro.

Nueva directora del Penal del Buen Pastor

Nelsi Centurión reemplazará a Marian Vázquez, quien será investigada por el suceso ocurrido en horas de la tarde del martes, según se anunció.

Lea más: Carmen Villalba seguirá en el Buen Pastor luego de rumores de traslado

La nueva directora lleva en la institución aproximadamente 20 años de servicio como agente penitenciaria. Recientemente, se desempeñaba como agente de enlace de reinserción.