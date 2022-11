Corte suspende juramento de nuevos jueces ante reclamo de Aso de Magistrados

Luego de la reunión mantenida con integrantes de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia confirmó la suspensión del acto de juramento de cinco nuevos jueces, designados en la sesión plenaria del miércoles 2 de noviembre. El acto estaba previsto para este lunes 7.

La decisión se da tras la presentación de una nota de reclamo por parte de la AMJP, por la no confirmación de cinco jueces en sus cargos, al presidente del máximo tribunal, Dr. Antonio Fretes, y el ministro Ramírez Candia, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados que presentaron su nota de reconsideración a la Corte son Nilda Estela Giménez de Larré, jueza penal de Asunción; María Rosalía González Flores, jueza penal de Ejecución de Luque; Claudio Rubén Martínez Ortiz, juez penal de garantías de Salto del Guairá; Myrian Noemí Rivas, jueza penal itinerante de Pilar y Hernán Américo Centurión Giménez, juez de penal de la Adolescencia de Horqueta.

Piden reglamento para confirmación de magistrados

“El reclamo principal que presentamos es que el máximo tribunal tenga un reglamento para los casos de confirmación de magistrados. Que los colegas que tengan alguna denuncia o reclamo en contra tengan la posibilidad de ser escuchados y los ministros de la Corte no se dejen llevar por chismes para no confirmarlos en sus cargos”, expresó el titular del gremio de magistrados, camarista Ángel Cohene.

Puntualizó que la petición de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay a la máxima instancia judicial es que los ministros digan a los magistrados el motivo de la no confirmación en sus cargos. “No pedimos en particular por alguno de los no confirmados sino en general por todos los colegas procesados”, expresó el camarista.

El presidente de la AMJP resaltó que ambos ministros de la máxima instancia judicial felicitaron la iniciativa de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay e indicaron que “esta es la manera en que deben presentarse los reclamos”.

Agregó al respecto que varios colegas suyos no se sumaron a la medida de protesta, por temor a represalias; e invitó a los mismos a sumarse a futuras medidas de protesta, ya que los ministros del máximo tribunal instaron a los magistrados a no tener “miedo” a reclamar sus propios derechos.