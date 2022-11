Jefa de Enfermería renuncia al cargo tras recibir presión para activar por el oficialismo en Caapucú

La jefa de Enfermería del Centro de Salud de Caapucú, Claudia González, ante la presión que estaría recibiendo por parte de sus superiores para activar en política y en especial a favor del oficialismo, presentó el viernes último su renuncia al cargo.

En una nota dirigida al director, Dr. Daniel Vera, la licenciada González explicó que presentó su renuncia al cargo de “enfermera jefa” del Centro de Salud local. Señaló que tomó la decisión a pedido de la directora de la Novena Región Sanitaria, “ya que, según ella, no demuestro apoyo a los candidatos políticos del oficialismo”.

Al respecto, la funcionaria de Salud manifestó que fue advertida por el director Vera de que si no activaba en política a favor del oficialismo tenía que ser separada del cargo y que esas instrucciones había recibido de la directora regional. “Le hice fácil al director, presenté mi renuncia; venía cumpliendo mi misión sin problema alguno, me formé para servir en mi profesión, no para estar al servicio de los políticos”, dijo.

Lea más: Denuncian que Centro de Salud de Caapucú niega medicamentos a niños

Agregó que también es responsable de Vigilancia Epidemiológica y del Programa de Tuberculosis y Lepra, donde se está trabajando bien, pero si el director Vera o la directora Espínola consideran que por no activar a favor de los candidatos del oficialismo “debo dejar el cargo, ya renuncié a uno de ellos; los demás ya quedan a criterio de ellos”.

“Yo solo recibí su renuncia”

Al respecto, el director del Centro de Salud local, Dr. Vera, respondió que solo recibió la renuncia y que al respecto deben hablar con la enfermera. “Yo solo recibí su renuncia pero aún no hablamos del caso”, expresó.

Lea más: Un emprendimiento familiar de arte en madera se afianza en Caapucú

Dijo que él, personalmente, no tiene ninguna presión política. “Estoy del lado político que me gusta y que elegí, por eso estoy trabajando con el oficialismo”. Agregó que la enfermera que presentó renuncia es una excelente persona y profesional y que sería por cuestiones personales, pero negó que él haya ejercido alguna presión sobre la funcionaria de blanco.

A su vez, la directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Raquel Espínola, manifestó que “eso de presionar por ideología política no se hace; en salud al menos no corre ni va correr”. Hasta el momento, dijo que no recibió oficialmente la renuncia de la enfermera.

Agregó que la enfermera hace tres meses asumió el cargo. La directora regional tiene una visión diferente al director del Centro de Salud local. Según ella, la enfermera “no levanta cobertura de vacunación, ahí hay internismo de distintos colores, todos los días conflictúan”.

Mediatizar

Justificó que los cambios son constantes en esas áreas, que cuando se embarazan -en el caso de la enfermera en cuestión está con 15 semanas de gestación- se van algunas por seis meses por ser embarazo de alto riesgo, reposo por maternidad y se tiene que buscar otra. “Es un centro pequeño. Ni bien renuncian y quieren mediatizar”, dijo la Dra. Espínola. Agregó que en ningún momento se les presiona a los funcionarios a fin de que trabajen a favor de candidatos del oficialismo.

La enfermera González aclaró que ella no pidió ningún reposo, pero sí presentó renuncia a uno de sus cargos por la presión que recibe y aseguró que no va activar por el oficialismo ni por ningún otro partido político.