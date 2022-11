Censo: viajeros del exterior están varados en la Terminal de Asunción

Ciudadanos paraguayos y extranjeros que vinieron en vuelos internacionales se quedaron varados en la Terminal de Ómnibus de Asunción debido a la suspensión de transporte por el Censo Nacional. Casi todos confirmaron que sabían que no tendrían transporte, pero no dimensionaron que todo estaría cerrado, por lo cual ahora no tienen siquiera comida para pasar el día esperando.