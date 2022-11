¿Coldplay en Paraguay?: “Estamos en conversaciones para abril”

Si bien se habla sólo de una posibilidad, los fanáticos de Coldplay ya comienzan a soñar con tener a la banda en Paraguay, luego de las declaraciones del empresario Rodrigo Nogues, quien comentó que existe una oferta, aunque “los números son muy altos”.

“Todavía no es no definitivo pero estamos ahí, hay una pequeña posibilidad” sostuvo Nogues en conversación con la 1080 am.

Agregó que se necesita por lo menos 3 a 4 shows ya que es “gigante” la logística, producción y carga que mueve la banda.

“Hacer toda esa movida para un sólo show no cierran los números, ni para ellos ni para los promotores. Honestamente lo veo muy difícil, pero hay una chance” manifestó.

Finalmente dijo que los shows más grandes del mundo son los de Rollyng Stones y Coldplay.