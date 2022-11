G5pro culpa a policías y a guardias desleales por atropellos en concierto de Bad Bunny

Según expresó Rodrigo “Coto” Nogués, director de G5pro, sobre el concierto de Bad Bunny, hubo gente que pasó bien y otra gente que tuvo otra experiencia. “El desafio de llevar adelante un concierto de esta característica así de grande es imposible dejar contento a todo el mundo”, indicó.

Sobre las acusaciones de supuesta sobreventa de entradas para el show de Bad Bunny, dijo que el único espacio donde había más gente de la que tenía que haber era en el espacio de gradería, debido a que un grupo organizado estaba metiendo gente por la muralla vecina.

“Nuestra seguridad no puede salir a la calle. No tenemos la potestad de salir a hacer algo al respecto”, explicó Nogués. Ante las críticas por la cantidad de desmayos, afirmó que ninguno pasó a mayores, ya que se logró asistir a la gente.

Denuncias de estafas por venta de camarotes en concierto de Bad Bunny

Sobre las denuncias por estafas realizadas por personas que compraron tickets del sector Camarote y Lounge para el concierto de Bad Bunny, cuyo costo era de G 25 millones y no pudieron ingresar, “Coto” asumió la responsabilidad por la situación.

Explicó que se percataron que guardias desleales, contratados por la productora, cobraban por fuera de lo estipulado a gente que no tenía mesas reservadas para admitirles el ingreso al sector.

“En ese momento priorizamos que no le pase nada a nadie, antes que el descontento por no tener la mesa y buscando una solución en ese momento para que puedan ver el show, y una solución posterior, que es reembolsarle o darle un show a cambio. Es un mea culpa nuestra porque lastimosamente el personal no fue fiel”, aseveró.

Negó que el camarote se haya desmoronado y culpó a la gente que ingresó de manera irregular de robar la consumición de los otros. Agregó que el sector de mesas siempre estuvo diagramado de la misma manera.

“Estas mesas más caras estaban desde el principio. Solo que se vendieron de manera más privada a clientes que siempre compran esas mesas. Quedaron algunas libres y esas se publicaron para vender las que quedaban, pero no afectó en absoluto la distancia inicial que iba a estar del escenario. Solo la consumición fue al diferencia”, explicó.

Ingreso masivo de personas por las murallas

Nogués culpó a la Policía del ingreso de las personas sin entrada a la Nueva Olla para el concierto de Bad Bunny.

“El orden público es de la Policía, no es nuestro. No podemos hacernos responsables por asaltos o los que treparon la muralla. Nosotros controlamos el acceso”, aseguró.

Dijo que hubo un grupo de gente que se aglomeró en el portón principal, aproximadamente 2.000 personas, que intentaron atropellar el portón, logrando atravesarlo unas 200 aproximadamente, hasta que los cascos azules ayudaron al personal.

“Había otro grupo de personas que entraban por los portones del estacionamiento. Eso era gente de Cerro la que controlaba, no eramos nosotros”, agregó, detallando que había mucha gente implicada en el control, no solo la productora.

Más de 10.000 entradas falsas obligaron a realizar canje

Nogués lamentó hacerle pasar a la gente por el proceso pesado de tener que canjear las entradas adquiridas online por físicas. Solo en el proceso de canje, identificaron más de 10.000 entradas falsas, según aseguró.

Explicó que se vieron forzados a hacerlo por las denuncias de entradas falsas, cuya investigación realizada por la productora arrojó entre 5.000 a 6.000 personas con tickets falsos.

“Cuando hablamos con la gente de delitos económicos subió a 13.000 la estimación. No queríamos que esas 13.000 o 15.000 personas con tickets falsos vengan al estadio ese día, porque ahí iba a ser un desastre afuera”, refirió.

Sobre la supuesta falta de pulseras, explicó que se estima hubo 45.000 personas en el show y lo que ocurrió fue que mucha gente agarraba dos o más pulseras. Estiman que faltaron como 500 ó 600 pulseras, pero afirmó que no se calculó mal.