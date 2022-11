Kilkfest: Wos y Dillom confirmaron fecha y Liam volvería con próximo tour, según “Coto” Nogués

Rodrigo “Coto” Nogués confirmó que tanto Wos como Dillom, artistas que tuvieron que cancelar su presentación en el Kilkfest por la tormenta eléctrica, ya confirmaron fecha para presentarse en el país, aunque no precisó cuando, anunció que darían a conocerlas en los próximos días.

Por su parte, Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, se comprometió a volver a Paraguay, pero dependería de la realización de una gira en la región. “Ayer estuve con él, estaba demasiado feliz por su primera vez de tocar en Paraguay. Estaba muy triste por no poder dar el show y nosotros también”, aseveró Nogués.

Sobre la suspensión del festival, dijo que independiente a que existan o no pararrayos en el Jockey Club Paraguayo, era muy peligroso mantener a la gente en el lugar. “Es un lugar que está lleno de estructura metálica. No podés tenerle a la gente debajo de eso. Si los rayos están a menos de 2 kilómetros, ya no se puede”, explicó.

Lea más: Kilkfest: Cancelan show por las inclemencias del tiempo

Agregó que no fue una decisión solamente de la productora, también participó el management de Liam, de las otras bandas. “Es una decisión argel, que a nadie le gusta tomar”, aseguró.