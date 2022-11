Día Mundial de Prevención de la Diabetes: una enfermedad que afecta al 10% de la población en Paraguay

El Dr. Iván Calderoli, jefe del Programa de Diabetes del Complejo Santo Domingo en presencia del ministro Dr. Julio Borba y otras autoridades expresó que “la diabetes en el mundo entero es una patología prevalente muy importante”.

En Paraguay tenemos un 10% de personas con esta enfermedad. Y en los mayores de 60 años va aumentando el porcentaje, entre 20 a 25%. A los 75 años ronda ya el 35%.

Lea más: Día mundial de la diabetes: El 9,7 % de la población paraguaya padece diabetes

De ahí la importancia de tratarla en forma correcta e individualizada, de acuerdo a cada grupo de edad, significó el profesional médico.

El Complejo Santo Domingo de atención de la persona adulta da la posibilidad de convertir este servicio en un centro de alta complejidad en el tratamiento de la diabetes.

Prevención de diabetes, con varias disciplinas

“Contamos con un equipo multidisciplinario, que inicia por la atención, educación, atención médica, nutricional, psicológica, odontológica, fisioterapia y la actividad física”, expuso.

Permite en forma integral el tratamiento del grupo de edad tan sensible. “Este modelo de atención integral del adulto mayor está dando muy buenos resultados, en estos primeros tres meses tuvimos 150 atenciones en el complejo en el grupo de diabetes”, detalló.

Para conmemorar el Día de la Diabetes ayer lunes 7 lo dedicaron a nutrición, prevención del pie diabético, odontología, psicología, educación y hoy culminaron con un concurso sobre el conocimiento de diabetes.

Mujer padece diabetes y sigue adelante

Y como ejemplo, de esta estrategia de atención la profesora Oddone, quien es paciente, señaló, “yo soy el fiel testimonio de que si se quiere, se puede”. “Yo he estado postrada dos meses, por la pérdida de mi esposo”, refirió.

“Yo llorando, arrastrando mis pies vine, y dije: “En tu nombre Señor voy, porque tuve cuadros de depresión, angustia, ansiedad, pánico. Yo no hablaba, no comía, soy docente jubilada”, expuso.

Clamó a Dios. “No pude hablar, no pude comer, mi nieto venía y me decía: ‘Abuela, enseñame, tengo que rendir’”. Sin embargo, la señora Oddone no hablaba, “estaba muerta en vida”, declaró.

“He recibido educación, atención, amor, disciplina, cariño de todos los profesionales. Tuve diabetes a mis 78 años, pero gracias al Dr. Calderoli, que me dijo ‘doñita, yo te voy a ayudar pero vos me vas a ayudar’, puse todo mi esfuerzo”.

“Arrastraba mis pies, me he caído miles de veces pero aquí estoy de pie gracias a este personal de esta institución donde somos tratados con respeto”, señaló.

Diabetes en un modelo de cuidados crónicos

La Dra. Doris Royg, directora del Programa Nacional de Diabetes describió la estrategia: “El Ministerio de Salud Pública está trabajando en un modelo de cuidados crónicos, que significa un paciente activado, un paciente que participó de una competencia, que bailó, aprendió nuevos conceptos para manejar una condición crónica de vida”.

Más adelante afirmó que la diabetes no viene solita, viene con hipertensión arterial, obesidad, con fumar, no hacer actividad física, por lo tanto se centra la atención en la obesidad.

“Hoy se sabe que cerca de 500.000 personas de 5 millones de habitantes en el año 2011, -cuando se hizo la encuesta- sabían que tenían diabetes. Mientras que 50 % ni siquiera sabe.

Indicó que 118.000 personas con diabetes acuden al ministerio, en IPS cerca de 38.000 personas, y en otros subsistemas, clínicas, hospitales y el privado cerca de 4.000 personas.

Unas 160.000 personas están siendo tratadas, pero queda un 70% todavía que necesita respuestas, según estimó.

“El Ministerio de Salud cuenta con 2.500 establecimientos donde consultar, unidades de familia y establecimientos de salud. En la UFS se trata la diabetes”, culminó.