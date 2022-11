Camiones cisternas con chapa boliviana copan las calles de San Antonio

Una gran cantidad de camiones cisternas con chapa boliviana llegó a esta ciudad desde ayer miércoles para llevar combustible desde la planta del emblema Puma y debido a la falta de un espacio para estacionar se ubican sobre las avenidas y calles vecinales.

La presencia de estos enormes camiones genera la queja de los lugareños, teniendo en cuenta que en varios sectores no respetan las entradas a las viviendas y los vecinos no pueden salir ni ingresar a sus casas, según denuncias.

“Ayer no pude ingresar a mi casa, porque estacionaron un enorme camión en la entrada a mi vivienda y fui a reclamar a los conductores, pero todos hicieron la vista gorda y solo me dijeron que el chofer del camión no estaba, es una vergüenza y un atropello para los vecinos”, indicó un afectado, cuyo nombre omitimos por su temor a represalia.

Los lugareños indicaron que los conductores del país vecino actúan con mucha prepotencia y que no respetan nada, se suben hasta sobre las veredas y paseos centrales, destruyendo todo lo que encuentran a su paso.

Sin embargo los camioneros indicaron que no molestan a los vecinos y que están generando ingresos económicos para muchos comerciantes de la zona, y que solo aguardan la carga para poder regresar al país vecino.

Mientras en la Municipalidad indicaron que el personal de tránsito ya acudió al lugar, debido a las denuncias de vecinos, pero que los bolivianos actúan con mucha prepotencia. Tampoco se tiene fecha de hasta cuándo permanecerán en la zona.