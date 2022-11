Gasolinera en Asociación de Agrónomos: Socios aplazan posible construcción

La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay está situada sobre la avenida Itapúa, a poca distancia del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad. La empresa FUELPAR SA, con el apoyo de un sector de la Comisión Directiva de la citada asociación tiene el proyecto de construir una estación de servicio en el predio verde de la organización.

El pasado 12 de noviembre se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la asociación con el tema: “estudio de proyecto de inversión”. Sin embargo, las autoridades que están a favor no llevaron ningún estudio, informó el Ing. Agr. Julio González, socio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay.

“Se hizo constar en acta que no contaban con proyecto de inversión y se levantó la asamblea”, comentó González. “Con esto, se anula la posible cesión del terreno para instalar una estación de servicio”, agregó. No obstante, aclaró que los estatutos no prohíben que se vuelva a presentar.

El socio, que está en contra de la instalación de una gasolinera, comentó que las autoridades que están a favor anunciaron que volverían a presentar la propuesta. “Todavía no termina el peligro. Entonces, ahora estamos buscando otras propuestas que ayuden a tener ingresos para la asociación”, explicó.

Solicitan 2.205 m2 para la construcción de gasolinera

En la nota de la empresa FUELPAR SA, dirigida a la asociación el 22 de setiembre pasado, se solicita alquilar una fracción de 2.205 m2 de terreno (63 metros de frente x 35 metros de fondo aproximadamente). Ofrece un pago de prima de G. 500.000.000 y un alquiler mensual de G. 17.000.000 a partir de la habilitación de la estación de servicio por parte de las autoridades pertinentes. En contrapartida, se solicita un contrato de alquiler por el periodo de 20 años.

Ofrecieron elevar el alquiler

En el documento, la empresa especifica que se hará una inversión equivalente a US$ 500.000 para la construcción y equipamiento total de la mencionada estación de servicio. Posteriormente, en una nota del 12 de octubre, Fuelpar ofrecen elevar el alquiler a G. 20.000.000 mensuales. No menciona reajustes a lo largo del tiempo.

Según los directivos, la asociación tiene 7.500 socios. De los 12 miembros que integran la Comisión Directiva, sólo 2 se opondrían a la operación. Agregaron que “en caso de que la empresa no retire su propuesta, la decisión sería tomada en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, a realizarse el próximo 12 de noviembre de 2022″.