Embriones congelados: ¿es posible esta técnica en Paraguay?

Embriones congelados, la técnica que parecía de ciencia ficción hasta hace unos años, actualmente es una realidad. De esta manera, es posible congelar óvulos, espermatozoides y embriones.

La agencia EFE se hacía eco ayer de la noticia del nacimiento de gemelos gracias a embriones congelados hace 30 años.

Lea más: Nacen en EE.UU. unos gemelos de embriones congelados hace 30 años

Según el Centro Nacional de Donación de Embriones (NEDC, en inglés), aunque no hay datos oficiales globales que lo sustenten, estos embriones serían los más “antiguos” usados de forma exitosa.

Embriones congelados en Paraguay

El Dr. Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva, explicó que este nacimiento es un hito por la duración del periodo de congelación de embriones.

¿Se congelan embriones en el Paraguay? Sí; desde hace muchos años se realiza la preservación de la fertilidad, una variación de una fecundación in vitro clásica.

¿Cómo se realiza la técnica? En la fecundación in vitro clásica se estimula la ovulación de la mujer con el objetivo de que produzca muchos óvulos. Estas son las etapas:

Estimulación ovárica con el objetivo de que la mujer produzca muchos óvulos. Captura de los óvulos en el quirófano de un centro de reproducción asistida. En la fecundación los óvulos capturados se procesan en el laboratorio de un centro de reproducción asistida y se los pone en contacto con los espermatozoides. Cultivo: a los embriones obtenidos de esta manera se los mantiene en una incubadora durante 5 días para controlar cómo se desarrollan. La etapa final: es la selección de uno de estos embriones y la transferencia al útero materno.

Embriones se congelan y se utilizan después

El embriólogo elige al mejor embrión y lo coloca en el útero materno en un proceso de transferencia embrionaria. Los embriones que sobran se congelan para que sean utilizados después.

“Se puede guardar óvulos, epermazoides y embriones”, destacó el especialista.

“Todo este proceso es convencional, se puede variar en la fase 3. Una vez que obtuviste los óvulos en lugar de fecundar se puede congelar los óvulos para ser utilizados en el futuro”, subrayó.

En el futuro se descongelan los óvulos y ahí recién se realiza la fecundación. El momento de la captura de óvulos no necesariamente tiene que ser el mismo de la fecundación, según el profesional médico.

Tecnología y conocimiento locales

¿Tenemos esta tecnología y conocimiento en Paraguay? Tenemos todo lo que se puede hacer en reproducción asistida en el Paraguay.

¿Es costoso para los pacientes? Es un tratamiento costoso porque es de alta complejidad, por los medicamentos que se necesitan para estimular la ovulación. También los costos muy elevados de un laboratorio altamente especializado.

¿Esta tecnología depende de la energía eléctrica, qué ocurre cuando ésta se corta? Un laboratorio no puede no tener energía de back up, una fuente de energía oficial, una segunda y tercera línea de soporte.

Los embriones se congelan en tanques con nitrógeno líquido, un compuesto especial. Dentro de un tanque están congelados embriones, en otros espermatozoides, y en otros óvulos. Eso es independiente de la energía eléctrica.

Embriones de la pareja o donados

¿Esos embriones pueden ser de la pareja o de donantes? Estos tratamientos de fertilización asistida se pueden hacer con espermatozoides de la pareja o con gametos donados. Con espermatozoides o los óvulos, gametos femeninos o masculinos.

¿Quiénes son los candidatos para este tratamiento? Hay varones que no tienen espermatozoides, y mujeres que no tienen óvulos; en ese caso se recurre a un banco de óvulos o de semen.

¿En Paraguay se congelan embriones por muchos años? En teoría, la tecnología permite congelar los embriones por tiempo indefinido. Sin embargo, no hay experiencia suficiente para corroborar esto. El caso reciente de los embriones de Estados Unidos resulta interesante porque estuvieron congelados por mayor tiempo.

Los años de congelamiento a nivel local varían de acuerdo a los años de operación del centro de reproducción asistida. Al respecto, el Dr. Roger Molinas mencionó que en el centro donde presta servicios “hace 9 años estamos congelando embriones, pero en ese (el de Estados Unidos) se congelaron hace 30 años y los usaron ahora”.

Tratamientos de fertilidad dan esperanza

¿Por qué se recurre a tratamientos de fertilidad?

El 90 % se realiza porque la pareja no puede tener un embarazo de manera natural.

Algunas veces la pareja tiene enfermedades genéticas . En ocasiones, aunque estrictamente no tiene infertilidad, requiere el tratamiento para asegurarse de que los embriones que se generen no tengan ese problema.

Otro ejemplo, mujeres solas que quieren tener un hijo.

En reproducción asistida los resultados se miden de muchas maneras, pero los dos parámetros más importantes son las tasas de embarazos y tasas de parto. En Paraguay estos indicadores están a la altura de lo que se espera a nivel internacional.

La experiencia mundial indica que los niños nacidos a partir de reproducción asistida son iguales a los nacidos por reproducción normal.

Congreso Regional sobre Reproducción Asistida

Mañana 23 de noviembre a las 8:00 se inicia el Congreso de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (LARA), cuyo presidente es el Dr. Roger Molinas. Será en el Centro de eventos del Paseo La Galería.

Especialistas de salud tratarán el tema: ¨Epidemiología de la infertilidad; hacia una ley de reproducción asistida¨.

Igualmente, el 24 de noviembre, a las 17:30, se llevará una sesión abierta y gratuita denominada ¨El deseo más grande del mundo¨, con Luciana Mantero, periodista y autora argentina del libro del mismo título que recopila historias de mujeres que transitaron el camino de la infertilidad antes de convertirse en madres.