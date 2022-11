Denuncian que intendente de Jesús incidentó manifestación de vecinos

De acuerdo a lo manifestado por el concejal Méndez, el intendente se encontraba en aparente estado etílico, acompañado de un grupo de funcionarios y adherentes. Pretendieron correr a la gente, lanzaron bombas y pusieron música a todo volumen. “Hicimos la denuncia por ruidos molestos, vino la Policía a intervenir y la respuesta que recibieron del intendente fue que él es quien manda ahí”, indicó.

El incidente se produce en el contexto de un control rutinario que hace la Contraloría General de la República, puntualmente para observar la ejecución del programa de merienda escolar. “Nosotros exigimos que se amplíe la investigación a otras áreas de la administración”, sostuvo Méndez. En setiembre pasado, el concejal presentó ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público una denuncia por lesión de confianza contra el intendente Garay.

En la misma hace referencia a presuntos pagos irregulares mediante contratos paralelos a un funcionario identificado como Alejandro Acosta Vargas y por trabajos realizados para el municipio por la pareja de éste, a través de una empresa “de maletín”, aunque no especifica qué tipo de trabajos.

Asimismo, denuncia que el intendente realizó millonarios pagos de dinero a su padrastro, Lelio Hernán Forcado, por supuestos trabajos de plomería y que adquirió una camioneta sin aprobación de la Junta Municipal y por la cual se habría pagado un precio mayor al costo real.

El intendente municipal no respondió nunca a los pedidos de informe, haciendo caso omiso; se le intimó a participar a sesiones de la Junta Municipal y lo realizó recién el 25 de julio del corriente para presentar a su nueva contadora, Ana Quiroga, quien tiene un proceso penal por presunta lesión de confianza y estafa por sistema informático y cobro indebido de honorarios en la Comuna encarnacena, presentada por el intendente de Encarnación, Luis Yd (Alianza), puntualizó el concejal Méndez.

La manifestación del martes era para reclamar que se investiguen estos hechos, además de las adjudicaciones direccionadas que realiza el intendente a empresas de amigos y familiares, “pero tuvimos ese incidente con el cual se pretende amedrentar a los vecinos para que no ejerzan su legítimo derecho de exigir transparencia en la gestión pública”, indicó el concejal.

Versión del intendente

Intentamos obtener la versión del intendente, pero no respondió nuestro mensaje ni al llamado. No obstante, en declaraciones a medios locales, el administrador comunal dijo que no tiene nada que esconder y que está tranquilo.

Indicó que un sector político pretendió usar una visita de la Contraloría General de la República (CGR) para un control de rutina del programa de merienda escolar convocando a una manifestación frente a la sede municipal. Identificó al concejal Alex Méndez como uno de los que están utilizando a los vecinos.

Garay es candidato a presidente de la seccional colorada de Jesús y detrás de esta movida hay intereses partidarios, según afirmó en sus declaraciones el administrador comunal. “Evidentemente es una cuestión política, pero el 18 de diciembre vamos a definir acá nuestras elecciones”, dijo finalmente.