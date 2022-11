Pobladores de San Pedro se movilizan para exigir reparación de caminos

Unas 300 familias de la comunidad de Yatebó, zona rural de San Pedro de Ycuamandyyú, quedaron aisladas tras las últimas lluvias. Un tramo de 7 km quedó destrozado por las erosiones y, ante el nulo interés de las autoridades, los pobladores salen a la ruta a movilizarse.

En reiteradas ocasiones, los propios pobladores suelen reparar el camino. “Nos unimos como pobladores; somos unas 300 familias, mucho procuramos y como comunidad solemos reparar, pero esta vez ya no podemos más”, dijo Manuel Mendoza, poblador de la zona, y agregó que ya no cuentan con recursos ni maquinaria, por lo que se ven impotentes para recuperar el camino. Amenazan con no acudir a las elecciones si sus reclamos no son atendidos.

Urge la reparación y canalización, ya que las erosiones cortan el camino en varios puntos y solo es intransitable a pie o a caballo. “Está cada vez peor nuestro camino, no tenemos respuestas de las autoridades y como útimo recurso recurrimos a la prensa para que vea nuestra realidad”, dijo Gilberto Caballero.

En el departamento de San Pedro, los caminos rurales están en lamentable estado. Cada vez se observa menos el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.