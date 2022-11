Caso Benjamín Zapag: familiares de Marcello Fretes exigen su libertad

La madre de Marcello Fretes Laterra, Kattya Laterra Ocampos, acompañada de otros familiares y amigos del joven imputado por lesión grave de la que resultó víctima Benjamín Zapag, se manifiestan en la Plaza de la Justicia, situada frente al Palacio de Justicia, de forma pacífica, desde las 7:00.

En comunicación con ABC, Kattya Laterra señaló que la manifestación es “un clamor a la justicia paraguaya, para los que administran la misma, para que entiendan conforme a derecho”.

El viernes último, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera ratificó la prisión preventiva para Marcello Fretes Laterra, al considerar que subsiste el peligro de fuga y de obstrucción, pese a que la Fiscalía se allanó al pedido de la defensa de que se otorgue el arresto domiciliario; sin embargo, no pidió el cambio de calificación en cuanto a Fretes.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: piden libertad inmediata de uno de los procesados

En ese sentido, la madre del incoado informó que “lo que se hizo ya está; la jueza resolvió eso, pero nosotros apelamos el viernes y hoy se corrió traslado a la Fiscalía y a la querella”.

Familiares de Marcello Fretes piden que la Fiscalía se allane al pedido de libertad

Ahora, “nosotros no reclamamos, solo esperamos que la Fiscalía se allane ante nuestro pedido. Creemos que hay diligencias por realizar, pero entendemos que la Fiscalía está realizando su trabajo, tenemos las testificales y en todas dicen que Marcello no tuvo participación”, amplió la madre.

Kattya Laterra lamentó que su hijo “ya fue condenado por la sociedad y por la familia Zapag. Adentro, cada minuto que mi hijo está adentro corre peligro. Nosotros recibimos incluso amenazas de muerte y hace 11 días que mi hijo está sin protección de su familia, sin contención”.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: imputan a joven que habría amenazado a testigos

Benjamín Zapag identificó a su agresor

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Lea más: Caso Zapag: jueza devolvió imputación contra el tercer implicado

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.

El caso se encuentra a cargo de los fiscales Juan Carlos Ruiz y Eugenio Ocampos.