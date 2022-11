Denuncian a concejal de Independencia por violencia intrafamiliar

El cuestionado concejal municipal de Independencia Claudio Osmar García Duarte (ANR, HC) fue denunciado por violencia familiar por parte de su esposa, Isidra Rodríguez de García (31), quien habría sido violentada física y verbalmente por el edil tras una fuerte discusión por celos. La mujer presentó su denuncia ante la Comisaría jurisdiccional y el Juzgado de Paz de la zona, y en este último lugar, García con mucho nerviosismo volvió a amenazar a su pareja para que no formulara la denuncia, dejando en evidencia que sería un hombre violento.

La jueza de paz de la ciudad, Graciela Mereles, ordenó a García la restricción y prohibición de acercarse a un radio de 200 metros de la vivienda y otros lugares en donde se encontrare la víctima, como también la comunicación por cualquier medio o terceros por el cual pueda recibir amenazas u otras presiones que afecten la dignidad de la denunciante.

Asimismo, se citó a las partes a la audiencia de sustanciación del procedimiento para mañana, jueves, a las 8:00, a fin de que las partes comparezcan a ofrecer y diligenciar sus respectivas pruebas. El llamado es bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia injustificada del denunciado éste será traído por la fuerza pública.

La amenazó hasta en el juzgado

La abogada patrocinante de la víctima, Petrona Vega, contó que supuestamente el concejal García de forma violenta la tomó, la maltrató e incluso la golpeó contra la pared y la cama, según relató la víctima.

“Vimos todos los rastros de maltrato y él mismo (el concejal) apareció también en el juzgado para amenazarla para que no presente la denuncia jactándose de que es una autoridad frente a todo el juzgado, incluso hasta a mí me amenazó diciéndome que esto no me iba a perdonar, siendo que solo estoy haciendo mi trabajo profesional. La víctima está muy shockeada y con varios rastros de haber sido golpeada; también hubo mucha violencia psicológica y física en todo momento”, señaló la letrada.

Asimismo, reiteró que la mujer “está muy shockeada y con varios rastros de haber sido golpeada, tiene moretones en la cara, en el brazo, en sus costados y en la pierna, también hubo mucha violencia psicológica en todo momento, todo eso lo vamos a evidenciar”, puntualizó.

Tanto la denuncia policial como ante el juzgado de paz ya fueron remitidas al Ministerio Público, a la unidad especializada en delitos contra la violencia familiar, y se espera la pronta intervención. El supuesto hecho de agresión por parte del edil ocurrió el lunes pasado.

No quiso brindar declaraciones a la prensa

Un equipo periodístico de este medio intentó conversar con el concejal colorado cartista Claudio García para obtener su versión del hecho, pero con mucho enfado dijo que no quería hablar con la prensa.