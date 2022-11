Militar sabía que ella era una persona trans y querían adoptar un bebé, confiesa

Víctor Galeano Veloso, de 26 años, quien usurpó la identidad de una mujer, asegura que su pareja, el sargento primero de Infantería de Marina, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), sabía que era una “persona trans” y que estaba simulando un embarazo, ya que se encontraban con un proyecto de vida juntos.

“Nuestra relación era muy buena, por eso tomó la decisión de formar una familia y adoptar un bebé”, manifestó. Respecto a los trámites de adopción, señaló que no sabe sobre los mismos, ya que era su pareja quien se encargaba de “ver el tema”.

“Él me dijo que íbamos a hacer eso (utilizar una panza falsa) para formar una familia y disimular para que su familia no se enterara lo que yo era”, comentó.

También dijo que teme por su vida, aunque no recibió ningún tipo de amenaza, pero manifestó que se siente “insegura”, ya que no conoce bien a la familia de su difunta pareja.

Prefiere una cárcel de mujeres

El presunto homicida fue imputado y cumple la prisión preventiva en la Comisaría local.

La solicitud de traslado fue realizada por el Ministerio Público para que cumpla reclusión en el penal de Coronel Oviedo, donde cuentan con un pabellón para “personas trans”.

El imputado manifestó que prefiere ir a una cárcel de mujeres, donde se sentiría con mayor comodidad por la decisión que tomó de asumir el género femenino.

“Yo creo que no debería luego pasar a una penitenciaría, porque yo no soy la autora de este hecho, sostengo mi inocencia”, sentenció, durante una entrevista con la 1080 AM.