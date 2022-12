Denuncian por maltrato a una jefa del Policlínico Municipal de Asunción

“Hace varios meses desde su asunción al cargo. En reiteradas ocasiones, la funcionaria bioquímica Lourdes Brizuela, jefa de Servicios Asistenciales, constantemente genera conflictos entre los compañeros y profesionales del servicio”, dicta la nota, firmada por 37 médicos, enfermeras y administrativos del Policlínico Municipal de Asunción.

La nota está dirigida al doctor Carlos Morínigo, director del policlínico. Se alega que la jefa Lourdes Brizuela actúa de manera prepotente y altanera, demostrando incapacidad de diálogo, menospreciando a los profesionales de la salud.

“Demuestra falta de ubicación y de mínimo respeto al interrumpir e interponerse en las labores de las diferentes áreas de trabajo de otras unidades del servicio, como ser: Enfermería, Archivo, y Recepción y en diferentes áreas administrativas que no le competen”, refieren los denunciantes en el documento.

En la nota se agrega que no se tiene una planificación adecuada al realizar los diferentes cambios de horarios, desconociendo que uno de los mayores inconvenientes del Policlínico es la infraestructura reducida. Aseguran que en vez de mediar con los especialistas, los redireccionan a las clínicas periféricas, descuidando el servicio central.

Al final del documento, los funcionarios solicitan la separación del cargo de Lourdes Brizuela.

Jefa niega maltratos a funcionarios del Policlínico

Nos comunicamos con la jefa de la Unidad de Servicios Asistenciales, Lourdes Brizuela. La misma informó que hasta el momento no tuvo ninguna comunicación formal de que se haya presentado una denuncia en su contra. “Resultaría incorrecto de mi parte referirme a una nota de cuyo tenor no he sido notificada por los canales institucionales”, comentó.

Posteriormente, agregó: “Sin embargo, y en atención a lo que usted me está indicando más arriba, referente a una supuesta falta de respeto a funcionarios o profesionales en mi ámbito laboral, me permito negar de manera expresa, clara y categórica tal afirmación. Nunca le he faltado al respeto a ningún funcionario, profesional o usuario de los servicios en los que me cabe desempeñarme profesionalmente”.

Finalmente, expresó: “Agradezco una vez más la oportunidad de su contacto, pero prefiero aguardar la comunicación formal de la referida nota por los medios institucionales pertinentes, ello, antes de poder sentar algún tipo de postura pública”.