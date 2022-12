Músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional exigen a director cumplir con derechos básicos

Nelson López, oboísta (ejecuta el oboe), secretario general del Sindicato de Músicos y Empleados de la Orquesta Sinfónica Nacional (Simeosn), con 9 años de antigüedad, pidió la palabra minutos antes del inicio del concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional el miércoles y manifestó el reclamo general al director de la institución, Juan Carlos Dos Santos.

En representación de toda la orquesta y otros funcionarios, denunciaron irregularidades dentro de la institución, como el hecho de que no cuentan con antigüedad, no tienen vacaciones y que no han recibido aumento salarial en más de 9 años.

“Queremos tomarnos unos minutos antes de comenzar el concierto para compartir con ustedes, que son nuestro público y principales beneficiarios de la labor que realizamos como músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, institución que ha sido creada por el Estado paraguayo para garantizar a la ciudadanía, a ustedes, el acceso al arte musical, a la cultura, a través del fomento de la obra sinfónica nacional y universal”, empezó diciendo López.

“Nuestra antigüedad laboral no es reconocida en las diversas instancias estatales, incluso existiendo entre nosotros músicos fundadores de la institución desde el año 2004. No hemos tenido aumento salarial ni de un solo guaraní desde hace casi una década, específicamente desde hace 9 años. Denunciamos que nos han cercenado de nuestros haberes anuales el salario del mes de enero; es decir, no tenemos contempladas vacaciones pagadas, pero ni siquiera nos permiten ir a trabajar para no quedarnos sin el pan en ese mes”, denunció.

Más irregularidades

“Los músicos de esta orquesta deben arreglárselas durante los primeros 60 días del año para sobrevivir. Estamos año tras año en completa incertidumbre de si volveremos a trabajar, porque nuestros contratos solo duran 11 meses. Esto viola abiertamente los derechos laborales de los músicos, consagrados en la Constitución Nacional”, manifestó.

Los músicos publicaron además un manifiesto en el que señalan otras irregularidades: “Repudiamos no contar con ningún subsidio de salud ni familiar. Es una constante que los músicos y empleados administrativos de esta orquesta tengan que mendigar cuando están enfermos, porque no tenemos a quién recurrir. No contamos con jubilación ni ningún tipo de bonificación, ni la posibilidad siquiera de ser remunerados por horas extras. El plantel orquestal sinfónico se halla mutilado, teniendo faltantes de instrumentistas profesionales estables en varias áreas, atentando esto contra el óptimo desarrollo artístico musical de la institución”, menciona el documento.

“Hace 18 años que ninguno de los músicos fue nombrado, ninguno percibe vacaciones. Lo que se busca es que no tengamos antigüedad y el único que tiene cargo permanente es el director de la Orquesta, quien tiene el control total de la institución. Parte del presupuesto que es para los pagos fue autorizado para crear 12 cargos de confianza con sueldos mayores a los de los músicos”, indicó López.

“La Orquesta Sinfónica Nacional formaba parte de la Secretaría de Cultura, pero ahora es parte de la Presidencia de la República. El Presidente es nuestro jefe directo y él tiene que estar al tanto de lo que pasa”, señaló.

“Salí de la Orquesta por las irregularidades”

Juan Ignacio López, violista actualmente becado en Moscú, Rusia, manifestó su apoyo a sus excompañeros y confirmó dichas irregularidades dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional.

“Fui integrante de esa orquesta 8 años. Salí por los mismos motivos: cero estabilidad, cero seguro médico, cero antigüedad. Director, a su antojo. Es una lástima que un local propio hermoso tenga estas condiciones de trabajo”, manifestó López.

“Hay muchos músicos afuera estudiando y sería bueno que la situación mejore, así podríamos volver todos a integrar esa orquesta y ser de los mejores de Sudamérica”, afirmó.

Los músicos exigen al director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Juan Carlos Dos Santos, que realice todas las acciones y reprogramaciones para priorizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las personas que cumplen la función misional de la institución.