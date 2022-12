Piden blindar la economía verde con un pacto social

En el Paraguay existen excelentes condiciones para incrementar las inversiones sustentables que permitirían aprovechar las oportunidades que brinda la economía verde, con énfasis en mitigar el cambio climático, pero hace falta blindarlo en un contrato social, tal como bien lo hizo el Banco Central del Paraguay con la macroeconomía, dijo la representante del Banco Mundial en Paraguay, Matilde Bordón, en el marco del foro que cerró ayer en la banca matriz.

Bordón hizo suya la propuesta realizada en el mismo foro sobre la necesidad de actualizar el sistema de catastro de las propiedades en el Paraguay, como un punto de partida para la adecuación a las normas ambientales.

Por otra parte, el director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, fue tajante en sus afirmaciones y dijo que no tiene sentido resistirse a lo que se viene en cuanto a las exigencias ambientales de los mercados. “Esto es inatajable, hay que cambiar la narrativa, dejar de ser reactivos y ser proactivos, porque vivimos en una mediterraneidad cultural, no estamos leyendo hacia donde va el mundo”, aseveró.

Speranza dio especial destaque a la ganancia que pueden percibir las empresas certificando sus bosques y que el próximo 15 de este mes se concretará un caso emblemático para el Paraguay y del que espera se replique en beneficio de la economía verde.

A su vez, Julie Rozemberg, experta del Banco Mundial en cambio climático, aseguró que el cambio climático está empeorando y la adaptación ya no es suficiente, por lo que recomendó cambiar los sistemas agropecuarios, pero aseguró que “no es necesario matar a las vacas”, sino adoptar tecnologías sustentables para la mitigación. También destacó que con la reforestación existe una gran oportunidad para crear sumideros de carbono y de esa manera generar ingresos en el mercado mundial del carbono.

Rozemberg también mencionó las oportunidades verdes que hay en la sustitución de los combustibles fósiles por la electricidad en el sistema de transporte, entre otros.

A su turno, el director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz, alabó que Paraguay, a pesar de sufrir la peor adversidad climática en 70 años, enfrentar la pandemia adecuadamente con su sistema de salud y al mismo tiempo lograr avances en la reducción de la pobreza.

También habló en el foro el viceministro de Economía, Iván Haas y se refirió sobre todo a la matriz energética, destacando la producción de energía limpia y renovable por parte de las hidroeléctricas, pero que existe una gran deuda en el uso de los combustibles fósiles y de biomasa.

“Haciendo una comparación simple este año, hasta octubre compramos combustibles fósiles por US$ 1.800 millones y en ese mismo lapso vendimos carne bovina por US$ 1.600 millones y no alcanza; en ese tiempo, con la venta de energía eléctrica generamos US$ 600 millones”, comentó.