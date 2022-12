Caso Benjamín Zapag: Marcello Fretes deja Tacumbú para cumplir arresto domiciliario

La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, quien interina a la jueza natural de la causa, Cynthia Lovera, resolvió otorgar el arresto domiciliario a Marcello Fretes Laterra, quien este viernes se irá a su casa para cumplir con la medida de vigilancia, tras sustanciarse la audiencia de revisión de medidas.

La diligencia se llevó a cabo luego de que la Cámara de Apelación en lo penal, Cuarta Sala, conformada por los magistrados Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas, a través de su AI N° 429 haya revocado el AI N° 984 de la jueza Lovera en el que se decretaba la prisión preventiva para Fretes Laterra, pues la defensa de este había apelado la confirmación de esa medida.

Marcelo Fretes Laterra hasta este viernes se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Tanto él como Héctor Iván Grau Arroyo (18) están procesados por el hecho punible de lesión grave, como supuestos autores, contra Benjamín Zapag en la discoteca Morgan.

La agresión contra Zapag se registró entre las 2:00 y las 2:15 del pasado 6 de noviembre en el sanitario del establecimiento nocturno, ubicado en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción. En la ocasión, recibió golpes en la cara que le provocaron una triple fractura maxilofacial, por lo que fue operado.

Tras aquel episodio, fueron imputados Fretes Laterra y Grau Arroyo, por el hecho descrito en el artículo 112 del Código Penal. Días después, también fue imputado José Samir Samaniego Colmán (18), pero por coacción, establecida en el artículo 120 del Código Penal.

Caso Zapag tiene nuevo fiscal asignado

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien ejerce la defensa de José Samaniego, recusó al agente fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, quien fue apartado de la causa. El auxiliar de justicia señaló en su escrito de recusación: “Atribuyó la posible comisión del hecho punible de coacción, pero de forma increíble, los hechos en los que sustenta su imputación se describen en apenas dos líneas”.

Añadió el abogado: “No puede permitirse jamás atribuir a una persona la comisión de cualquier hecho punible con un relato de apenas dos líneas, ni siquiera describe los presupuestos fácticos, peor aún en el acta de imputación relata sobre la supuesta amenaza hecha (por José Samaniego) sin siquiera puntualizar en qué consistió tal amenaza”.

De hecho, la jueza Cynthia Lovera devolvió la imputación al Ministerio Público a modo de que rectifique y amplíe su relato fáctico con relación a la conducta de Samaniego, para lo que tiene plazo hasta el próximo 12 de diciembre. En este caso, como el fiscal Ruiz Díaz fue apartado, esa rectificación queda a cargo de la fiscala Claudia Aguilera, quien fue asignada al caso por la Fiscalía General del Estado.

Benjamín Zapag identificó a su agresor

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré de que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.