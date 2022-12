Como cada verano, el lago Ypacaraí vuelve a estar verde

Una fuerte imagen de las orillas del lago Ypacaraí con olas de un intenso color verde recorrió una vez más las redes sociales este fin de semana. El contaminado cauce hídrico vuelve a mostrar una triste y mala imagen este verano.

Renato Máas, director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí (Conalaypa), indicó que ya en noviembre se vio una floración igual y realizaron un estudio que confirmó que se trata de una especie de algas. “No son cianobacterias”, descartó.

“Son algas, producto de las condiciones climáticas, el estado de intoxicación del lago y el exceso de fósforo y nitrógeno”, detalló. Explicó que esta situación seguirá repitiéndose mientras no se solucionen los principales problemas, como la falta de alcantarillado sanitario en todas las cuencas y la contaminación de los arroyos que desembocan en el lago.

Aguas no aptas para el baño

Según el titular de la Conalaypa, estas algas no son tóxicas ni peligrosas para el ser humano. Sin embargo, sigue vigente la recomendación de no bañarse en las aguas del lago Ypacaraí, pues las playas no están aptas para el contacto humano desde hace décadas.

Agregó que estas algas irán desapareciendo conforme pasen los días, pero que las altas temperaturas y tal vez las lluvias podrían volver a generar un nuevo florecimiento.

Máas afirmó que, pese a las numerosas acciones que vienen tomando desde la Conalaypa, no pudieron evitar esta nueva floración debido a que el riesgo es alto por causa de la contaminación. Afirmó que vienen realizando planes de crecimiento urbano territorial, plantaciones y varias otras acciones, pero aun así el plazo de recuperación es indeterminado.

Finalmente, reconoció que lo que realmente falta es primeramente recursos y luego voluntad política de todas las ciudades de la cuenca y de la misma ciudadanía, además del sector privado y ganadero.

Se requiere mayor inversión

La foto principalmente viralizada fue captada por el director de la organización Guyra Campana, José Luis Cartes. El activista ambiental indicó que el lago expide un fuerte olor, similar a otras ocasiones en que se produjo una importante floración de cianobacterias.

Cartes reconoció que la Conalaypa está realizando varias acciones para recuperar el lago, pero destacó que nada es suficiente ante la falta de un alcantarillado sanitario en todas las ciudades que componen la cuenca.

Agregó que se requiere una inversión de más de US$ 500 millones para la planta de tratamiento y el alcantarillado. Además, consideró que luego de esa obra también pasará mucho tiempo para que el agua se recupere debido al alto contenido de fósforo y nitrógeno acumulado, provenientes de los efluentes domiciliarios. “Es un problema bastante complejo”, lamentó.