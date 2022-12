Reparación de Ruta PY02 sin terminar: peligro mortal para peregrinos a Caacupé

Un tramo de la Ruta PY02 que se encuentra dentro de los trabajos de ensanchamiento aún no se culminó, por lo que la banquina no existe actualmente y no hay lugar para que los peregrinos puedan caminar al costado de la ruta; sólo se puede transitar en medio de los vehículos, lo que se convierte en un verdadero peligro mortal.