Jóvenes, esperanza de renovación

“Los jóvenes son la esperanza de nuestra Iglesia y de la Patria”, acotó.

Abogó porque en el tiempo electoral los futuros gobernantes respeten la dignidad humana, rechacen toda forma de violencia y explotación, que se pongan la camiseta del rojo, blanco y azul y construyan bases firmes para la civilización del amor.

Al respecto, recordó un pasaje del mensaje del manifiesto de la Pastoral de la Juventud 2022 lanzada el 3 de diciembre en el marco de la tradicional peregrinación nacional de los jóvenes junto a la Virgen de los Milagros de Caacupé.

“Ahora todos prometen todo y luego no cumplen nada, nos impresiona la capacidad de mentir para crear falsas esperanzas con propuestas populistas y una sociedad tan necesitada y en medio de tanta desesperación muchos vuelven a creer, a confiar sufriendo después el abandono.

Apreciados políticos, ya no usen el dolor, ya no usen la pobreza de las familias, ya no usen el hambre, la enfermedad, para ganar voto. A los jóvenes instamos a discernir bien para elegir a nuestras futuras autoridades. Yavotakuaakena lo mitã...”, rememoró.