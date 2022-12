Aparecen cianobacterias en las orillas del lago en San Bernardino

El florecimiento de las algas se produce desde hace tiempo, así como también desde hace tiempo se viene tratando, pero lamentablemente vuelven a afectar al lago en forma cíclica. En las orillas de las playa Rotonda y la Ciclovía se puede visualizar como el agua se tiñó de un verde espumoso.

Al respecto, algunos pobladores y visitantes, expresaron su preocupación y manifestaron que ya no saben que van a hacer, pues ellos alegan que se llega a ese estado porque no se están realizando los cuidados correspondientes. Aparentemente, las altas temperaturas permiten la floración de las cianobacterias y eso es notable, pues en el transcurso de los días se pudo observar un gran aumento del contaminante.

Renato Maas, director de la Comisión Nacional de Gestión y manejo del Lago Ypacaraí (Conalaypa), manifestó que en noviembre se había visto una floración similar. Se realizó el estudio y se corroboró que es una especie de algas.

Aseguró que no son cianobacterias y agregó que “esas son algas y corresponden a lo que se producen por las mismas condiciones climáticas que estamos atravesando, el estado de intoxicación del lago, el exceso de fósforo y nitrógeno”.

Asimismo mencionó que esta será una situación inevitable que se irá repitiendo siempre, mientras no se llegue a solucionar varios problemas como: la falta de alcantarillado sanitario, y la contaminación de los arroyos que desembocan en el lago.

“Las cianobacterias son un producto de varios factores que hay que tener en cuenta, esto requiere de un trabajo constante”, expresó.

Las aguas no se deben usar para el baño

El director de la Conalaypa resaltó que las algas existentes no son tóxicas y no apeligran al ser humano. Pero de igual manera siempre recomiendan a la gente no bañarse en las aguas del lago Ypacaraí, porque no están aptas para que las personas lo utilicen.

Mencionó que estás algas irán desapareciendo conforme vaya pasando el tiempo. Pero teniendo en cuenta las altas temperaturas del Paraguay, se puede percibir que siempre volverán a florecer.

Maas recalcó que lamenta que el lago se encuentre en estas condiciones, pues ellos vienen tomando acción con Conalaypa desde hace tiempo. Sin embargo, no han podido evitar esta nueva floración que se produce debido al alto riesgo de contaminación al que esta expuesto.

Finalizó resaltando que lo que hace falta son recursos y una buena voluntad política para sacar adelante la cuenca. Destacó que todo es un trabajo en conjunto, pues también se necesita voluntad de la ciudadanía, de los comerciantes de la zona y del sector privado para salvar el lago.