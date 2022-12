Ternado para la Fiscalía General del Estado apunta a reorganizar la institución

La reunión entre Mario Abdo Benítez y los ternados para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo este lunes en Palacio de Gobierno. Gustavo Santander Dans manifestó que el Presidente se interesó en su trayectoria de casi 30 años y los proyectos que tiene.

Manifestó que uno de los principales objetivos es reorganizar la institución y realizar una mejor distribución de los recursos humanos.

Explicó que, por ejemplo, la mayor concentración de fiscales está en Asunción, que tiene sólo 520 mil habitantes y recibió el año pasado 33 mil casos. Sin embargo, hay departamentos como Central, que tiene 2.200.000 habitantes, y Alto Paraná y Canindeyú, con un millón de habitantes, que recibieron 100 mil causas.

Pocos resultados

También dijo que como país se tiene muy pocos resultados en materia de lavado de dinero, por lo que también está entre sus objetivos coordinar mejor las acciones de las unidades fiscales que son símbolo de la Fiscalía, como la unidad de Crimen Organizado, de Narcotráfico y de Delitos Económicos.

“Necesitamos llegar a los verdaderos financistas para desarticular las bandas criminales, porque con esto que hacemos desde hace 20 años, de solamente perseguir la carga y los transportadores, no vamos a desarticular las grandes organizaciones criminales”, refirió.

Microtráfico

Con respecto al microtráfico, flagelo que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, señaló que la solución está en darles más competencia a las fiscalías barriales para que puedan investigar.

“La línea que une el delito de calle tiene que ver con el microtráfico”, sentenció.

Conexiones políticas

Aclaró que no tiene ningún tipo de relación política ni de parentesco, así como tampoco de amistad con ningún político.

Sin embargo, inmediatamente después se vio en la obligación de explicar que conoce a Juan Carlos Galaverna, Hugo Richert, Enrique Riera, Pedro Santa Cruz y otros parlamentarios a quienes conoció en épocas de facultad y cuando militaba en el grupo de la Juventud del Mopoco.

Garantía para la ciudadanía

“Firmé la condena a muchos altos funcionarios del Estado en muchos casos y no me tembló la mano”, respondió Santander al ser consultado cuál es la garantía que tiene la ciudadanía de que no representará a ningún grupo político, en caso de ser elegido.

Recordó que fue uno de los que firmaron la condena de Óscar González Daher, Ramón González Daher y Víctor Bogado, entre otros.