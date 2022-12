Desirée Masi: “En Paraguay la gente tiene datos, pero no tiene confianza para denunciar”

Este martes fue aprobada en la Cámara de Senadores la acusación contra los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por mal desempeño de sus funciones en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.

La parlamentaria dijo que muchas personas se acercan a ella para pasarle datos, pero no tienen la suficiente confianza en las autoridades para hacerlo de manera formal.

“Yo tengo muchos datos, pero no los doy a conocer, pero no por mí. Las personas en Paraguay que tienen datos no tienen la confianza. Estamos hablando del crimen organizado, hay cosas que no se pueden contar, la gente tiene miedo”, manifestó.

Comentó, por ejemplo, que uno de los datos que le dieron, pero que la persona tiene miedo de contar, es que posterior a la muerte del fiscal Marcelo Pecci (10 de mayo de 2022), el ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes se encontraba en una reunión cuando interrumpe abruptamente y sale del lugar.

“Cuando abrió la puerta, ahí estaba el fiscal Lorenzo Lezcano. Coincidentemente, al día siguiente, Fretes desautoriza la utilización de su nombre para pedidos a otras instituciones o autoridades”, comentó.

Agregó que por ese motivo, la duda sobre el voto de Antonio Fretes respecto al caso de la extradición de Kassem Mohamad Hijazi quedará siempre en la duda. “Nosotros nunca vamos a saber qué iba a votar el ministro Fretes antes de tener toda la información”.

Ahora los fiscales acusados deberán dar sus explicaciones sobre qué se hizo respecto a las investigaciones en el caso Pecci, en estos 7 meses, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.