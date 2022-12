Juicio a Lorenzo Lezcano: “Para mayo o junio tendríamos la sentencia”, dice el JEM

Luego de que el presidente del JEM, Jorge Bogarín, anunciara que abrirán una investigación contra el fiscal Lorenzo Lezcano, ante las denuncias de su supuesta inacción en casos emblemáticos como el operativo “A Ultranza” y el avión iraní, los pasos a realizarse a continuación.

“El enjuiciamiento está en proceso de firma de la resolución, teniendo en cuenta que tenemos un expediente electrónico es un poco más rápido. Seguramente esta semana terminamos el circuito de firmas de la resolución, la próxima semana va a tener el fiscal acusador, que fue el doctor Legal, quien es el que va a preparar las diligencias para correr traslado al doctor Lorenzo Lezcano, de tal manera que él ejerza su defensa de lo que el jurado como institución le está acusando”, manifestó Jorge Bogarín.

Lea más: JEM enjuicia de oficio a Lorenzo Lezcano

“Hay que aclarar que los plazos procesales no corren en enero. Al igual que la Corte, suspendemos los plazos procesales en enero, se retoma en febrero y luego de la contestación del doctor vamos a ver si hay pruebas que diligenciar, si no las hay llamamos a alegatos y de última una sentencia, que puede ser la absolución o una sanción”, señaló.

Ante la consulta de cuánto falta para el avance del proceso, indicó: “Todo va a depender de lo que conteste el fiscal como también lo que nuestro fiscal acusador crea conveniente si crea que haga falta una prueba, algún documento, propio de todo proceso, pero sí, le calculo que para mayo o junio estaríamos ya con una sentencia”.

“Nosotros iniciamos de oficio una investigación en el caso de Lorenzo Lezcano, en agosto, luego, en noviembre, recibimos la acusación por parte del Senado, con relación a otros fiscales, pero son dos cosas diferentes. En el caso de Lezcano es un enjuiciamiento de oficio, en el que el Jurado tomó la iniciativa, por otro lado, en el caso de la fiscala Alicia Sapriza y Omar Legal, ellos sí tienen una acusación particular por parte del Senado”, explicó.

Lea más: JEM abre investigación a fiscal Lorenzo Lezcano tras denuncias de senadora

En cuanto al proceso de las acusaciones, indicó: “Todas las acusaciones sean particulares o del Senado, ingresan al Jurado de Enjuiciamiento, tienen un proceso de revisión, si cumplen con todos los requisitos, ingresan dentro de una sesión del Jurado de Enjuiciamiento para analizar si amerita o no la admisión de la acusación. En el hipotético caso de que la acusación no cumpla con todos los requisitos, le intimamos al acusador particular, por cinco días, a que verifique de nuevo sus escritos para que pueda plantear de nuevo en el seno del Jurado de Enjuiciamiento”.

Bogarín dijo que, una vez admitida la acusación, el acusador se convierte en ese fiscal que tiene que mover el expediente. En este caso, los abogados del Senado son los que tienen que mover el expediente. “En el caso de los cinco fiscales acusados, es totalmente diferente en el caso de Lezcano, la responsabilidad de mover el expediente, es nuestra. El fiscal a cargo es Rodrigo Legal, funcionario de la Dirección General de Asuntos Legales”, sostuvo.